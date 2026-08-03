Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Οκτώβριο, τι αλλάζει για 1,3 εκατ. επιχειρήσεις
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Οκτώβριο, τι αλλάζει για 1,3 εκατ. επιχειρήσεις
Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις στην ΑΑΔΕ για τον τρόπο έκδοσης ψηφιακών παραστατικών – Τέλος στα χειρόγραφα τιμολόγια, πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν
Αγώνας δρόμου 70 ημερών ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 3/8, για πάνω από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις της χώρας, προκειμένου να μεταβούν –όλες ανεξαιρέτως πλέον– στην εποχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να προχωρήσουν όλες στις αναγκαίες προσαρμογές και δηλώσεις, καθώς από τον Οκτώβριο τα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά εκδιδόμενα τιμολόγια περνάνε οριστικά στο παρελθόν.
Η μετάβαση ολοκληρώνεται στο δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου. Οι υποχρεώσεις αλλάζουν και από τις 12 Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν αποκλειστικά πλέον ψηφιακά όλα τα παραστατικά για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (τιμολόγια, δελτία αποστολής, ποσοτικής παραλαβής κ.λπ.) σε online σύνδεση με την ΑΑΔΕ.
Ηδη όμως από τώρα -και όχι τον Οκτώβριο- πρέπει να δηλώσουν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (aade.gr/mydata) με ποιον τρόπο θα διαβιβάζουν τα παραστατικά τους: είτε θα συνάψουν σύμβαση με έναν από τους 38 πιστοποιημένους ιδιώτες παρόχους τον οποίο θα επιλέξουν, είτε θα εκδίδουν τιμολόγια και παραστατικά μέσω των εφαρμογών της ΑΑΔΕ timologio (από υπολογιστές και laptop) και myDATAapp (από κινητές/φορητές συσκευές).
Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή θα γίνεται αυτόματα τη στιγμή της συναλλαγής.
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Η μετάβαση ολοκληρώνεται στο δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου. Οι υποχρεώσεις αλλάζουν και από τις 12 Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν αποκλειστικά πλέον ψηφιακά όλα τα παραστατικά για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (τιμολόγια, δελτία αποστολής, ποσοτικής παραλαβής κ.λπ.) σε online σύνδεση με την ΑΑΔΕ.
Ηδη όμως από τώρα -και όχι τον Οκτώβριο- πρέπει να δηλώσουν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (aade.gr/mydata) με ποιον τρόπο θα διαβιβάζουν τα παραστατικά τους: είτε θα συνάψουν σύμβαση με έναν από τους 38 πιστοποιημένους ιδιώτες παρόχους τον οποίο θα επιλέξουν, είτε θα εκδίδουν τιμολόγια και παραστατικά μέσω των εφαρμογών της ΑΑΔΕ timologio (από υπολογιστές και laptop) και myDATAapp (από κινητές/φορητές συσκευές).
Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή θα γίνεται αυτόματα τη στιγμή της συναλλαγής.
Οι 3 ημερομηνίες-ορόσημαΟ χρόνος μετράει αντίστροφα για την τελική μετάβαση, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί πλήρως στο σύστημα.
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