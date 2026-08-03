Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Οκτώβριο, τι αλλάζει για 1,3 εκατ. επιχειρήσεις

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις στην ΑΑΔΕ για τον τρόπο έκδοσης ψηφιακών παραστατικών – Τέλος στα χειρόγραφα τιμολόγια, πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν