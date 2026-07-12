Δανάη Μπάρκα: Οι πόζες της με ολόσωμο μαγιό δίπλα σε βουκαμβίλια
Δανάη Μπάρκα: Οι πόζες της με ολόσωμο μαγιό δίπλα σε βουκαμβίλια
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα, αλλά και μερικές σκέψεις της
Δίπλα σε μία βουκαμβίλια, φορώντας ολόσωμο μαγιό πόζαρε η Δανάη Μπάρκα. Ενώ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, έναν μήνα μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε στα social media μερικές φωτογραφίες της. Την ίδια στιγμή μοιράστηκε μερικές σκέψεις με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
Στη λεζάντα που συνόδευε τα «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα, η Δανάη Μπάρκα έγραψε: «Όπως η βουκαμβίλια χρειάζεται ήλιο για να ανθίσει, έτσι κι η ψυχή χρειάζεται φως για να μεγαλώσει και να μένει ήρεμη. Ο κόσμος δεν χρωστάει καλό λόγο ή πράξη, μην τον αφήνεις να μαυρίζει τη δική σου σκέψη & ενέργεια όμως».
Στη συνέχεια της ανάτησής της, επισήμανε ότι σημασία έχει η εξέλιξη του ανθρώπου και η διατήρηση των αξιών του. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Όλοι έχουμε κακές μέρες, δύσκολες στιγμές, αμήχανες πλευρές. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε, να βελτιωνόμαστε, να διαχειριζόμαστε πιο ψύχραιμα και στο τέλος να κοιμόμαστε ήσυχοι. Υπάρχουν μέρες που αμφιβάλλω με ανθρώπους που δεν πίστευα ότι θα φτάσω εκεί κι όμως η ζωή σε εκπλήσσει. Δεν λέω μόνο για γνωστούς μου μιλάω γενικά παρατηρώ κινήσεις,σχόλια ακόμα και άγνωστων και σοκάρομαι με τον τρόπο που λειτουργούν. Εγώ δεν μπορώ να τους αλλάξω, το θέμα είναι να μην μας αλλάξουν αυτοί! Άρα, ας πιστεύουμε στο καλό, ας ελπίζουμε στο όμορφο κι ας παλεύουμε για το σωστό. Καλημέρα αγάπες μου».
Ακολουθεί η ανάρτησή της
Στη λεζάντα που συνόδευε τα «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα, η Δανάη Μπάρκα έγραψε: «Όπως η βουκαμβίλια χρειάζεται ήλιο για να ανθίσει, έτσι κι η ψυχή χρειάζεται φως για να μεγαλώσει και να μένει ήρεμη. Ο κόσμος δεν χρωστάει καλό λόγο ή πράξη, μην τον αφήνεις να μαυρίζει τη δική σου σκέψη & ενέργεια όμως».
Στη συνέχεια της ανάτησής της, επισήμανε ότι σημασία έχει η εξέλιξη του ανθρώπου και η διατήρηση των αξιών του. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Όλοι έχουμε κακές μέρες, δύσκολες στιγμές, αμήχανες πλευρές. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε, να βελτιωνόμαστε, να διαχειριζόμαστε πιο ψύχραιμα και στο τέλος να κοιμόμαστε ήσυχοι. Υπάρχουν μέρες που αμφιβάλλω με ανθρώπους που δεν πίστευα ότι θα φτάσω εκεί κι όμως η ζωή σε εκπλήσσει. Δεν λέω μόνο για γνωστούς μου μιλάω γενικά παρατηρώ κινήσεις,σχόλια ακόμα και άγνωστων και σοκάρομαι με τον τρόπο που λειτουργούν. Εγώ δεν μπορώ να τους αλλάξω, το θέμα είναι να μην μας αλλάξουν αυτοί! Άρα, ας πιστεύουμε στο καλό, ας ελπίζουμε στο όμορφο κι ας παλεύουμε για το σωστό. Καλημέρα αγάπες μου».
Ακολουθεί η ανάρτησή της
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