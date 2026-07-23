Bloomberg: Eni και TotalEnergies προχωρούν στην ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος» στην Κύπρο - Στόχος η παραγωγή από το 2028
Bloomberg: Eni και TotalEnergies προχωρούν στην ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος» στην Κύπρο - Στόχος η παραγωγή από το 2028
Eni και TotalEnergies ετοιμάζονται να εγκρίνουν την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος στην κυπριακή ΑΟΖ, ενισχύοντας τις προοπτικές νέων προμηθειών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη - Για την Κύπρο θα είναι η πρώτη εμπορική αξιοποίηση των κοιτασμάτων της
Η γαλλική Eni και η γαλλική TotalEnergies βρίσκονται κοντά στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», στα ανοικτά της Κύπρου, σύμφωνα με το Bloomberg, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να εξασφαλίσει νέες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού πιο κοντά στα σύνορά της.
Ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές ότι οι δύο εταιρείες «εργάζονται εντατικά» ώστε η τελική επενδυτική απόφαση να ληφθεί έως το τέλος Ιουλίου.
Το έργο αναμένεται να προσθέσει μια νέα, κοντινή πηγή φυσικού αερίου για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες έχουν δεχθεί δύο σοβαρά ενεργειακά πλήγματα μέσα σε τέσσερα χρόνια.
Ο πόλεμος με το Ιράν έχει διαταράξει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές λύσεις έναντι των ρωσικών προμηθειών μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
Παράλληλα, η επένδυση αποτελεί ορόσημο και για την Κύπρο, καθώς θα οδηγήσει στην πρώτη εμπορική αξιοποίηση των υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά τις πρώτες ανακαλύψεις.
Στόχος είναι το φυσικό αέριο να μεταφέρεται στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται και στη συνέχεια θα εξάγεται με δεξαμενόπλοια προς τις ευρωπαϊκές αγορές από το 2028, όπως είχε δηλώσει τον Μάιο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
Ο Πουγιανέ ανέφερε ότι το έργο, το οποίο αναπτύσσεται μέσω κοινοπραξίας 50%-50% με διαχειρίστρια την Eni, θα εξασφαλίσει στην TotalEnergies πρόσβαση σε περίπου 1,4 εκατ. τόνους LNG στην Αίγυπτο, πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο και για την ανάπτυξη επιπλέον ενεργειακών έργων στην κυπριακή ΑΟΖ.
Πηγή: Newmoney.gr
Ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές ότι οι δύο εταιρείες «εργάζονται εντατικά» ώστε η τελική επενδυτική απόφαση να ληφθεί έως το τέλος Ιουλίου.
Το έργο αναμένεται να προσθέσει μια νέα, κοντινή πηγή φυσικού αερίου για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες έχουν δεχθεί δύο σοβαρά ενεργειακά πλήγματα μέσα σε τέσσερα χρόνια.
Ο πόλεμος με το Ιράν έχει διαταράξει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές λύσεις έναντι των ρωσικών προμηθειών μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
Παράλληλα, η επένδυση αποτελεί ορόσημο και για την Κύπρο, καθώς θα οδηγήσει στην πρώτη εμπορική αξιοποίηση των υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά τις πρώτες ανακαλύψεις.
Στόχος είναι το φυσικό αέριο να μεταφέρεται στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται και στη συνέχεια θα εξάγεται με δεξαμενόπλοια προς τις ευρωπαϊκές αγορές από το 2028, όπως είχε δηλώσει τον Μάιο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
Ο Πουγιανέ ανέφερε ότι το έργο, το οποίο αναπτύσσεται μέσω κοινοπραξίας 50%-50% με διαχειρίστρια την Eni, θα εξασφαλίσει στην TotalEnergies πρόσβαση σε περίπου 1,4 εκατ. τόνους LNG στην Αίγυπτο, πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο και για την ανάπτυξη επιπλέον ενεργειακών έργων στην κυπριακή ΑΟΖ.
Πηγή: Newmoney.gr
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