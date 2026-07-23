Bloomberg: Eni και TotalEnergies προχωρούν στην ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος» στην Κύπρο - Στόχος η παραγωγή από το 2028

Eni και TotalEnergies ετοιμάζονται να εγκρίνουν την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος στην κυπριακή ΑΟΖ, ενισχύοντας τις προοπτικές νέων προμηθειών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη - Για την Κύπρο θα είναι η πρώτη εμπορική αξιοποίηση των κοιτασμάτων της