Νικόλ Σέρζινγκερ: Οι σέξι πόζες με λευκό μπικίνι σε εξωτική παραλία
Αυτά είναι μερικά από τα αγαπημένα μου πράγματα, έγραψε η 47χρονη τραγουδίστρια στην ανάρτησή της
Αν και πλησιάζει ο Δεκέμβριος, η Νικόλ Σέρζινγκερ επέλεξε να δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες της από εξωτική παραλία.
Η 47χρονη τραγουδίστρια πήρε σέξι πόζες, φορώντας ένα λευκό μπικίνι και στη συνέχεια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες.
«Αυτά είναι μερικά από τα αγαπημένα μου πράγματα», έγραψε η Νικόλ Σέρζινγκερ στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της στα social media.
