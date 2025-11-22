Νικόλ Σέρζινγκερ: Οι σέξι πόζες με λευκό μπικίνι σε εξωτική παραλία
GALA
Νικόλ Σέρζινγκερ Μαγιό Μπικίνι Παραλία

Νικόλ Σέρζινγκερ: Οι σέξι πόζες με λευκό μπικίνι σε εξωτική παραλία

Αυτά είναι μερικά από τα αγαπημένα μου πράγματα, έγραψε η 47χρονη τραγουδίστρια στην ανάρτησή της

Νικόλ Σέρζινγκερ: Οι σέξι πόζες με λευκό μπικίνι σε εξωτική παραλία
17 ΣΧΟΛΙΑ
Αν και πλησιάζει ο Δεκέμβριος, η Νικόλ Σέρζινγκερ επέλεξε να δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες της από εξωτική παραλία.

Η 47χρονη τραγουδίστρια πήρε σέξι πόζες, φορώντας ένα λευκό μπικίνι και στη συνέχεια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες.

«Αυτά είναι μερικά από τα αγαπημένα μου πράγματα», έγραψε η Νικόλ Σέρζινγκερ στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της στα social media.

Δείτε τις φωτογραφίες

Νικόλ Σέρζινγκερ: Οι σέξι πόζες με λευκό μπικίνι σε εξωτική παραλία
Νικόλ Σέρζινγκερ: Οι σέξι πόζες με λευκό μπικίνι σε εξωτική παραλία
Νικόλ Σέρζινγκερ: Οι σέξι πόζες με λευκό μπικίνι σε εξωτική παραλία
Κλείσιμο
Νικόλ Σέρζινγκερ: Οι σέξι πόζες με λευκό μπικίνι σε εξωτική παραλία


Ειδήσεις σήμερα:

Επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο στο Λουτράκι: Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό στα 25 χρόνια, να βοηθήσουμε το παιδί

Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της

Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης