Άννα Φλωρινιώτη για την απώλεια του πατέρα της και του αδερφού της: Όσο περνάει ο καιρός γίνομαι χειρότερα
Αναρωτιέμαι γιατί έφυγαν από τη ζωή, συμπλήρωσε η κόρη του Γιάννη Φλωρινιώτη
Την ψυχολογική της κατάσταση μετά τον θάνατο του πατέρα της και του αδερφού της περιέγραψε η Άννα Φλωρινιώτη.
Η κόρη του τραγουδιστή εξομολογήθηκε ότι με το πέρασμα του χρόνου ο πόνος δεν γίνεται πιο ήπιος. Αντιθέτως, το συναισθηματικό βάρος είναι πιο έντονο και η ίδια διαρκώς διερωτάται γιατί έφυγαν από τη ζωή τα αγαπημένα της πρόσωπα.
«Είναι δύσκολο να διαχειριστώ τον θάνατο του αδερφού μου. Όσο περνάει ο καιρός γίνομαι χειρότερα, όμως βρίσκω τρόπους και το προσπερνάω. Όλα στριφογυρίζουν στο μυαλό μου και αναρωτιέμαι γιατί έφυγαν από τη ζωή», μοιράστηκε για τον θάνατο του Γιάννη και του Νίκου Φλωρινιώτη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.
Στη συνέχεια, η Άννα Φλωρινιώτη αποκάλυψε ότι έχει κάνει τατουάζ στο χέρι της το πρόσωπο του αδερφού της, ώστε να τον νιώθει με κάποιον τρόπο κοντά της. «Έκανα τατουάζ τον αδερφό μου και από τότε νιώθω ότι είναι δίπλα μου. Νιώθω καλύτερα», ανέφερε.
