Ο Bad Bunny δεν θα πληρωθεί για το halftime show του Super Bowl 2026
GALA
Bad Bunny Super Bowl Πληρωμή

Ο Bad Bunny δεν θα πληρωθεί για το halftime show του Super Bowl 2026

Το NFL καλύπτει μόνο τα έξοδα και το κόστος παραγωγής της διοργάνωσης

Ο Bad Bunny δεν θα πληρωθεί για το halftime show του Super Bowl 2026
Στέλλα Μούτσιου
Καμία αμοιβή δεν θα λάβει ο Bad Bunny για την εμφάνισή του στο halftime show του Super Bowl 2026.

Ο Πορτορικανός τραγουδιστής,  ο οποίος προετοιμάστηκε για μήνες ώστε να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει στην εκδήλωση,  από τον Σεπτέμβριο του 2025 που ανακοινώθηκε επίσημα συγκεκριμένα, δεν πληρώθηκε για την παρουσία του, όπως έγινε γνωστό.

Το NFL παραδοσιακά δεν πληρώνει τους καλλιτέχνες του Super Bowl. Αντί για κανονική αμοιβή, οι τραγουδιστές και όσοι εμφανίζονται στη σκηνή, απολαμβάνουν απλώς την προβολή και την απήχηση των 12–15 λεπτών που πραγματοποιούν το σόου τους, που για την Αμερική αποτελεί τη μεγαλύτερη τηλεοπτική μετάδοση της χρονιάς.



Το NFL καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης και παραγωγής του σόου, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters έφτασαν τα 13 εκατομμύρια δολάρια το 2020. Οι καλλιτέχνες αμείβονται μόνο με τη λεγόμενη «συνδικαλιστική κλίμακα», δηλαδή ένα ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από συμβάσεις, το οποίο απέχει πολύ από τις αμοιβές εκατομμυρίων που συνήθως λαμβάνουν για συναυλίες.

«Δεν πληρώνουμε τους καλλιτέχνες», είχε δηλώσει το 2016 εκπρόσωπος του NFL στο Forbes. «Καλύπτουμε τα έξοδα και το κόστος παραγωγής».

Παρά την απουσία κανονικής αμοιβής, το halftime show παραμένει ένα από τα πιο περιζήτητα stages στον κόσμο. «Πολλοί καλλιτέχνες το βλέπουν ως μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστούν τη μουσική και το ταλέντο τους με εκατομμύρια θεατές», έχει εξηγήσει η δικηγόρος του θεάματος Lori Landew.

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Στέλλα Μούτσιου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης