Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών - Στο κόκκινο ο Πειραιάς
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών - Στο κόκκινο ο Πειραιάς
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 31/7 σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (31/7) σε αρκετούς εξ αυτών.
Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Στο ρεύμα ανόδου, η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται από το ύψος του Περιστερίου έως και τα Πατήσια, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο αντίθετο ρεύμα, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.
Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.
Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Στο ρεύμα ανόδου, η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται από το ύψος του Περιστερίου έως και τα Πατήσια, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο αντίθετο ρεύμα, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.
Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του ΠειραιάΠιο έντονη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες κατευθύνονται προς τα πλοία με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Την ίδια ώρα, καταγράφονται καθυστερήσεις στον απόπλου των πλοίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο όσο περνούν οι ώρες, καθώς περισσότεροι ταξιδιώτες αναμένεται να αναχωρήσουν για τους καλοκαιρινούς τους προορισμούς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα