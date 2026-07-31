Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών - Στο κόκκινο ο Πειραιάς