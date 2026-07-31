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Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών - Στο κόκκινο ο Πειραιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λιμάνι Πειραιά Λεωφόρος Κηφισού Παρασκευή Κίνηση τώρα

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών - Στο κόκκινο ο Πειραιάς

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 31/7 σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών - Στο κόκκινο ο Πειραιάς
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (31/7) σε αρκετούς εξ αυτών.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα ανόδου, η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται από το ύψος του Περιστερίου έως και τα Πατήσια, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο αντίθετο ρεύμα, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών - Στο κόκκινο ο Πειραιάς


Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών - Στο κόκκινο ο Πειραιάς


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Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Πιο έντονη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες κατευθύνονται προς τα πλοία με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών - Στο κόκκινο ο Πειραιάς


Την ίδια ώρα, καταγράφονται καθυστερήσεις στον απόπλου των πλοίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο όσο περνούν οι ώρες, καθώς περισσότεροι ταξιδιώτες αναμένεται να αναχωρήσουν για τους καλοκαιρινούς τους προορισμούς.

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