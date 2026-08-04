Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Ευρηματική διάσωση γάτας από 6ώροφο κτήριο στην Τουρκία: Έφτιαξαν γέφυρα με... σιδερώστρα, δείτε βίντεο
Ευρηματική διάσωση γάτας από 6ώροφο κτήριο στην Τουρκία: Έφτιαξαν γέφυρα με... σιδερώστρα, δείτε βίντεο
Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Καρς - Παρά τον αρχικό δισταγμό της, η γάτα πείσθηκε να περπατήσει στην ιδιότυπη γέφυρα
Ευφάνταστα αλλά, όπως αποδείχθηκε, δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα πήραν τρεις γυναίκες στην Τουρκία όταν αντιλήφθηκαν ότι στην ταράτσα του διπλανού κτηρίου από το δικό τους είχε παγιδευτεί μια γάτα.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης η γάτα είχε παγιδευτεί στην ταράτσα ενός 6ώροφου κτηρίου στην πόλη Καρς.
Όταν η Αισέ Γκουρμπούζ και οι φίλες της Τουγκντσέ Ντουμάν και Μεριέμ Γιλμάζ είδαν το αβοήθητο ζώο, αποφάσισαν να αναλάβουν δράση.
Προκειμένου, λοιπόν, να καλύψουν το κενό ανάμεσα στο δικό τους κτήριο και την ταράτσα στην οποία είχε παγιδευτεί η γάτα, οι τρεις γυναίκες επιστράτευσαν μια... σιδερώστρα!
Όπως φαίνεται στο βίντεο, μετά από μερικά διστακτικά βήματα η γάτα πείσθηκε να περπατήσει στη σιδερώστρα και να πλησιάσεις τις διασώστριές της που την έβαλαν με ασφάλεια στο σπίτι τους.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης η γάτα είχε παγιδευτεί στην ταράτσα ενός 6ώροφου κτηρίου στην πόλη Καρς.
Όταν η Αισέ Γκουρμπούζ και οι φίλες της Τουγκντσέ Ντουμάν και Μεριέμ Γιλμάζ είδαν το αβοήθητο ζώο, αποφάσισαν να αναλάβουν δράση.
Προκειμένου, λοιπόν, να καλύψουν το κενό ανάμεσα στο δικό τους κτήριο και την ταράτσα στην οποία είχε παγιδευτεί η γάτα, οι τρεις γυναίκες επιστράτευσαν μια... σιδερώστρα!
Όπως φαίνεται στο βίντεο, μετά από μερικά διστακτικά βήματα η γάτα πείσθηκε να περπατήσει στη σιδερώστρα και να πλησιάσεις τις διασώστριές της που την έβαλαν με ασφάλεια στο σπίτι τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα