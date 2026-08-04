Ζαρκάδι εγκλωβίστηκε σε δεξαμενή νερού στην Κοζάνη, δείτε εικόνα
ΕΛΛΑΔΑ
Ζαρκάδι Πρέσπες

Ζαρκάδι εγκλωβίστηκε σε δεξαμενή νερού στην Κοζάνη, δείτε εικόνα

To προσωπικό της οργάνωσης «Καλλιστώ» κατάφερε με τη χρήση πρόχειρης γέφυρας και θηλιάς να το απεγκλωβίσει με ασφάλεια 

Ζαρκάδι εγκλωβίστηκε σε δεξαμενή νερού στην Κοζάνη, δείτε εικόνα
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Σε υδατοδεξαμενή είχε εγκλωβιστεί ζαρκάδι και δεν μπορούσε να φύγει λόγω των κατακόρυφων και ολισθηρών τοιχωμάτων. Σωτήρια για το ζώο ήταν η επέμβαση μελών της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», που κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν.

Το ζαρκάδι εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών πεδίου στις Πρέσπες, σε μεγάλη ανοικτή υδατοδεξαμενή κοντά στην Εράτυρα Τσοτυλίου της Π.Ε. Κοζάνης.

Το ζώο, εξαντλημένο και πιθανώς τραυματισμένο, αδυνατούσε να εξέλθει, λόγω των κατακόρυφων και ιδιαίτερα ολισθηρών τοιχωμάτων της δεξαμενής.

Έπειτα από διαδοχικές προσπάθειες διάσωσης, το προσωπικό της οργάνωσης «Καλλιστώ» κατάφερε, με τη χρήση πρόχειρης γέφυρας και θηλιάς, να το απεγκλωβίσει με ασφάλεια και να το απελευθερώσει ξανά στο φυσικό του περιβάλλον.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, το περιστατικό αναδεικνύει τον σοβαρό κίνδυνο που συνιστούν οι ανοικτές υδατοδεξαμενές για την άγρια πανίδα, καθώς η απουσία ασφαλών σημείων διαφυγής μπορεί να μετατρέψει τέτοιες κατασκευές σε παγίδες για ζώα όπως ζαρκάδια και αρκούδες. Παράλληλα, οι ίδιες κατασκευές ενέχουν κινδύνους και για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές και δεν διαθέτουν επαρκή μέτρα ασφαλείας. Το συμβάν υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων, όπως η τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων διαφυγής και η βελτίωση της ασφάλειας των δεξαμενών, ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Η περίφραξη και η ασφάλιση των υδατοδεξαμενών αποτελεί μία από τις κρίσιμες παρεμβάσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Bear-Smart Corridors, του οποίου εταίρος είναι η «Καλλιστώ», με στόχο την αποτροπή του πνιγμού των καφέ αρκούδων και άλλων άγριων ζώων. Οι ανοιχτές ή μη προστατευμένες δεξαμενές νερού και τα πηγάδια άρδευσης ή πυρόσβεσης στις δασικές περιοχές λειτουργούν ως θανάσιμες παγίδες. Οι αρκούδες εγκλωβίζονται στην προσπάθειά τους να πιούν νερό, κάτι που συχνά οδηγεί στον θάνατο τους.
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