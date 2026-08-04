Στον ανακριτή οι δύο Ινδοί που δολοφόνησαν τον 59χρονο ψυχολόγο στο Ναύπλιο
Στον ανακριτή οι δύο Ινδοί που δολοφόνησαν τον 59χρονο ψυχολόγο στο Ναύπλιο
Οι δύο Ινδοί, ηλικίας 20 και 24 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και ληστεία – Το χρονικό από την εξαφάνιση μέχρι τη δολοφονία
Στον ανακριτή Ναυπλίου οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης, οι δύο Ινδοί που συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για τη στυγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.
Η μεταγωγή των δραστών, ηλικίας 20 και 24 ετών, ενώπιον των δικαστικών αρχών βάζει τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του άτυχου άνδρα, ο οποίος αναζητούνταν επί εννέα ημέρες.
Εκεί, αφού τον ακινητοποίησαν, του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο, καθώς και το αυτοκίνητό του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.
Τελικά, η σορός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε στις 2 Αυγούστου μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής καθώς και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων.
Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ομολόγησαν την πράξη τους κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους, ενώ την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.
Η μεταγωγή των δραστών, ηλικίας 20 και 24 ετών, ενώπιον των δικαστικών αρχών βάζει τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του άτυχου άνδρα, ο οποίος αναζητούνταν επί εννέα ημέρες.
Το χρονικό της υπόθεσηςΗ υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενικό πρόσωπο του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου. Από την ενδελεχή και συνδυαστική έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο όχημα του θύματος και μετέβησαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.
Εκεί, αφού τον ακινητοποίησαν, του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο, καθώς και το αυτοκίνητό του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.
Εννέα ημέρες ερευνώνΓια τον εντοπισμό του 59χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκεσε συνολικά εννέα ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές.
Τελικά, η σορός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε στις 2 Αυγούστου μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής καθώς και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων.
Η σύλληψηΟι δύο δράστες συνελήφθησαν στις 2 Αυγούστου σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ομολόγησαν την πράξη τους κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους, ενώ την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.
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