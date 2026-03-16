Ο Δημήτρης Γιαννέτος έκανε το «forest hair» χτένισμα στη Ντέμι Μουρ στα φετινά Όσκαρ
Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου στο Λος Άντζλες και η ηθοποιός έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση με φτερά στο φόρεμά της
Τη Ντέμι Μουρ χτένισε ο Δημήτρης Γιαννέτος, επιλέγοντας το «forest hair» look για εκείνη στα φετινά Όσκαρ που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες.
Ο γνωστός κομμωτής ανέλαβε να τελειοποιήσει το look της ηθοποιού, η οποία επέλεξε ένα εντυπωσιακό πράσινο φόρεμα με φτερά στο στήθος και στο κάτω μέρος, φορώντας ως αξεσουάρ της ένα διαμαντένιο βραχιόλι και σκουλαρίκια.
Για το «forest hair look» ο Δημήτρης Γιαννέτος έκανε ένα ίσιωμα με φυσική κίνηση στο τελείωμα ώστε να αναδεικνύεται το δραματικό μήκος τους. Στόχος του συγκεκριμένου χτενίσματος είναι να τραβούν την προσοχή τα υγιή και σκουρόχρωμα μήκη, χωρίς ιδιαίτερες τεχνοτροπίες.
Ο Δημήτρης Γιαννέτος είχε επιμεληθεί και το look της 63χρονης ηθοποιού πριν από ένα μήνα, για την Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο. Η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου με ένα κοντό καρέ, κατά τη διάρκεια του σόου της Gucci για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.
