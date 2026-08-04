Αυξημένη η τουριστική κίνηση προς τη Θάσο: Πάνω από 518.000 επιβάτες και χιλιάδες οχήματα τον Ιούλιο

Η ακτοπλοϊκή κίνηση προς τη Θάσο διατήρησε την ανοδική της πορεία τον Ιούλιο, με περισσότερους από 518.000 επιβάτες να ταξιδεύουν στη γραμμή Κεραμωτή–Λιμένας, ενώ αυξημένη ήταν και η κίνηση από το λιμάνι της Καβάλας





Οι συνεχείς αναχωρήσεις πλοίων προς τη



Τι δείχνουν τα στοιχεία Τα επίσημα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας για τον μήνα που ολοκληρώθηκε αποτυπώνουν την σταθερά ανοδική πορεία της επιβατικής και οχηματικής κίνησης, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο των ακτοπλοϊκών γραμμών τόσο για τον τουρισμό όσο και για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.



Η μεγαλύτερη κίνηση σημειώθηκε, όπως κάθε χρόνο, στη γραμμή Κεραμωτή - Λιμένας, η οποία αποτελεί την βασική πύλη εισόδου για την Θάσο. Μέσα στον Ιούλιο διακινήθηκαν συνολικά 518.434 επιβάτες, έναντι 505.990 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας νέα άνοδο.



Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα στοιχεία για την οχηματική κίνηση, καθώς από τη συγκεκριμένη πορθμειακή γραμμή μεταφέρθηκαν 131.488 επιβατικά οχήματα, αριθμός που αποτυπώνει την μεγάλη δυναμική του οδικού τουρισμού και τη συνεχή ροή επισκεπτών προς το νησί. Παράλληλα, διακινήθηκαν 16.882 φορτηγά, γεγονός που καταδεικνύει τον αυξημένο ρόλο της γραμμής στην μεταφορά εμπορευμάτων για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής οικονομίας.







Την ίδια στιγμή, θετικό πρόσημο εμφανίζει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από το επιβατικό λιμάνι «Απόστολος Παύλος» διακινήθηκαν συνολικά 50.621 επιβάτες, μαζί με 12.924 επιβατικά οχήματα και 875 φορτηγά, επιβεβαιώνοντας την σταθερή ζήτηση για τη συγκεκριμένη γραμμή. Είναι γεγονός ότι το επιβατικό λιμάνι «Απόστολος Παύλος» και η πόλη της Καβάλα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή πολλών τουριστών και μόνιμων κατοίκων από την βόρεια Ελλάδα για τις μετακινήσεις προς τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και ειδικότερα Λήμνο, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Άγιο Ευστράτιο, Ικαρία μέχρι και Πάτμο.



Οι προκλήσεις της τουριστικής αγοράς για τη Θάσο Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θάσου, Πάρης Παρασχούδης, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, επισημαίνει πως οι αριθμοί αποτυπώνουν μια πραγματική εικόνα αυξημένης κίνησης, αλλά χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία. «Είναι αλήθεια πως όλοι οι τουριστικοί προορισμοί δέχονται φέτος μια οικονομική πίεση, λόγω πολλών παραγόντων και συνθηκών της αγοράς», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων. Όπως εξήγησε, πολλοί προορισμοί στηρίζονται περισσότερο στις αεροπορικές αφίξεις, ενώ περιοχές όπως η Θάσος και η Χαλκιδική έχουν άλλα χαρακτηριστικά, καθώς ο οδικός τουρισμός διαμορφώνει διαφορετικά δεδομένα.



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Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θάσου υπογράμμισε ότι κάθε τουριστική περιοχή κάνει τον κύκλο της, φέρνοντας ως παράδειγμα τη ρουμανική αγορά, η οποία για περισσότερα από έντεκα χρόνια αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες δεξαμενές επισκεπτών για το νησί. Όπως ανέφερε, φέτος παρατηρήθηκε μια μείωση, καθώς είναι φυσιολογικό οι ταξιδιώτες να αναζητούν και νέους προορισμούς.



Το κενό αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, καλύφθηκε σε σημαντικό βαθμό από τη σερβική αγορά, ενώ οι Βούλγαροι επισκέπτες έχουν πλέον αποκτήσει σταθερή παρουσία στη Θάσο, καθώς πολλοί έχουν επενδύσει στο νησί και διαθέτουν πλέον μόνιμες κατοικίες.



Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για συνεχή αναζήτηση νέων αγορών, επισημαίνοντας πως η γειτονική Τουρκία αποτελεί μια ανερχόμενη αγορά, αν και υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, λόγω των συνοριακών διαδικασιών και του χρόνου μετακίνησης.



Με τα λιμάνια της Καβάλας και της Κεραμωτής να βρίσκονται στο επίκεντρο της καλοκαιρινής μετακίνησης χιλιάδων επισκεπτών, ο Ιούλιος επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά την δυναμική των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της περιοχής.Οι συνεχείς αναχωρήσεις πλοίων προς τη Θάσο , και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, διαμόρφωσαν μια εικόνα έντονης κινητικότητας, με εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες και οχήματα να περνούν από τις βασικές πύλες εισόδου της ανατολικής Μακεδονίας.Τα επίσημα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας για τον μήνα που ολοκληρώθηκε αποτυπώνουν την σταθερά ανοδική πορεία της επιβατικής και οχηματικής κίνησης, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο των ακτοπλοϊκών γραμμών τόσο για τον τουρισμό όσο και για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.Η μεγαλύτερη κίνηση σημειώθηκε, όπως κάθε χρόνο,, η οποία αποτελεί την βασική πύλη εισόδου για την Θάσο. Μέσα στον Ιούλιο διακινήθηκαν συνολικά 518.434 επιβάτες, έναντι 505.990 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας νέα άνοδο.Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα στοιχεία για την οχηματική κίνηση, καθώς από τη συγκεκριμένη πορθμειακή γραμμή μεταφέρθηκαν 131.488 επιβατικά οχήματα, αριθμός που αποτυπώνει την μεγάλη δυναμική του οδικού τουρισμού και τη συνεχή ροή επισκεπτών προς το νησί. Παράλληλα, διακινήθηκαν 16.882 φορτηγά, γεγονός που καταδεικνύει τον αυξημένο ρόλο της γραμμής στην μεταφορά εμπορευμάτων για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής οικονομίας.Ανοδική εικόνα καταγράφεται και στη γραμμή Καβάλα - Πρίνος. Τον Ιούλιο ταξίδεψαν 39.896 επιβάτες, έναντι 39.302 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση στον αριθμό των φορτηγών που εξυπηρετήθηκαν.Την ίδια στιγμή, θετικό πρόσημο εμφανίζει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από το επιβατικό λιμάνι «Απόστολος Παύλος» διακινήθηκαν συνολικά 50.621 επιβάτες, μαζί με 12.924 επιβατικά οχήματα και 875 φορτηγά, επιβεβαιώνοντας την σταθερή ζήτηση για τη συγκεκριμένη γραμμή. Είναι γεγονός ότι το επιβατικό λιμάνι «Απόστολος Παύλος» και η πόλη της Καβάλα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή πολλών τουριστών και μόνιμων κατοίκων από την βόρεια Ελλάδα για τις μετακινήσεις προς τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και ειδικότερα Λήμνο, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Άγιο Ευστράτιο, Ικαρία μέχρι και Πάτμο.Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θάσου, Πάρης Παρασχούδης, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, επισημαίνει πως οι αριθμοί αποτυπώνουν μια πραγματική εικόνα αυξημένης κίνησης, αλλά χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία. «Είναι αλήθεια πως όλοι οι τουριστικοί προορισμοί δέχονται φέτος μια οικονομική πίεση, λόγω πολλών παραγόντων και συνθηκών της αγοράς», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων. Όπως εξήγησε, πολλοί προορισμοί στηρίζονται περισσότερο στις αεροπορικές αφίξεις, ενώ περιοχές όπως η Θάσος και η Χαλκιδική έχουν άλλα χαρακτηριστικά, καθώς ο οδικός τουρισμός διαμορφώνει διαφορετικά δεδομένα.Ο κ. Παρασχούδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες για την ανανέωση των τουριστικών αγορών του νησιού, σημειώνοντας πως από τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θάσου και τον πρόεδρο τον κ. Μπαμπατζίκο επιδιώχθηκε μια μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας της Θάσου στις διεθνείς αγορές. «Επιδιώξαμε να επαναφέρουμε στο αεροδρόμιο “Μέγας Αλέξανδρος” της Καβάλας πέντε νέες πτήσεις από την Αγγλία και να επανέλθουν οι πτήσεις από τις βόρειες και τις λεγόμενες Κάτω Χώρες, έτσι ώστε να υπάρχει μια ανανέωση στην τουριστική αγορά του νησιού», σημείωσε.Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θάσου υπογράμμισε ότι κάθε τουριστική περιοχή κάνει τον κύκλο της, φέρνοντας ως παράδειγμα τη ρουμανική αγορά, η οποία για περισσότερα από έντεκα χρόνια αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες δεξαμενές επισκεπτών για το νησί. Όπως ανέφερε, φέτος παρατηρήθηκε μια μείωση, καθώς είναι φυσιολογικό οι ταξιδιώτες να αναζητούν και νέους προορισμούς.Το κενό αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, καλύφθηκε σε σημαντικό βαθμό από τη σερβική αγορά, ενώ οι Βούλγαροι επισκέπτες έχουν πλέον αποκτήσει σταθερή παρουσία στη Θάσο, καθώς πολλοί έχουν επενδύσει στο νησί και διαθέτουν πλέον μόνιμες κατοικίες.Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για συνεχή αναζήτηση νέων αγορών, επισημαίνοντας πως η γειτονική Τουρκία αποτελεί μια ανερχόμενη αγορά, αν και υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, λόγω των συνοριακών διαδικασιών και του χρόνου μετακίνησης.

Κλείνοντας, ο κ. Παρασχούδης σημείωσε πως ο Αύγουστος παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από υψηλές πληρότητες, ωστόσο υπογράμμισε τα στοιχεία χρειάζονται σωστή ανάγνωση. «Τα αριθμητικά στοιχεία έχουν βάση αλλά, παραφράζοντας ένα αγαπημένο τραγούδι, δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια, γιατί κρύβουν δεδομένα που επηρεάζουν την τουριστική αγορά κι εμείς πρέπει να τα ερμηνεύουμε και να τα εξετάζουμε προσεκτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η γενικότερη εικόνα πάντως που διαμορφώνεται από τα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας δείχνει ότι οι ακτοπλοϊκές γραμμές της περιοχής συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της τουριστικής δραστηριότητας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το νησί της Θάσου να παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του βόρειου Αιγαίου.