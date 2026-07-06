Η Αλεξάνδρα Νίκα πόζαρε αγκαλιά με την κόρη της
Η Αλεξάνδρα Νίκα πόζαρε αγκαλιά με την κόρη της
Μητέρα και κόρη ήταν ντυμένες ασορτί, στα ροζ
Αγκαλιά με την κόρη της πόζαρε η Αλεξάνδρα Νίκα και μοιράστηκε το τρυφερό στιγμιότυπο στα social media.
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανέβασε την Κυριακή 5 Ιουλίου σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη φωτογραφία με το μωρό της, λίγες ημέρες πριν κλείσει έναν μήνα ζωής, ενώ απολάμβαναν χρόνο μαζί σε εξωτερικό χώρο. Μαμά και κόρη ήταν μάλιστα ντυμένες ασορτί, στα ροζ.
Δείτε τη φωτογραφία
Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε το δεύτερο παιδί της, την κόρη που απέκτησε με τον τραγουδιστή, στις 8 Ιουνίου στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ και έκτοτε βιώνει μία διαφορετική καθημερινότητα ως μητέρα δύο παιδιών. Η ίδια μοιράζεται διάφορα στιγμιότυπα στα social media της από τις στιγμές με τα παιδιά της και πρόσφατα ανέβασε μία φωτογραφία κατά την οποία ο γιος της κρατούσε στην αγκαλιά του την κόρη της και μικρή του αδερφή.
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανέβασε την Κυριακή 5 Ιουλίου σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη φωτογραφία με το μωρό της, λίγες ημέρες πριν κλείσει έναν μήνα ζωής, ενώ απολάμβαναν χρόνο μαζί σε εξωτερικό χώρο. Μαμά και κόρη ήταν μάλιστα ντυμένες ασορτί, στα ροζ.
Δείτε τη φωτογραφία
Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε το δεύτερο παιδί της, την κόρη που απέκτησε με τον τραγουδιστή, στις 8 Ιουνίου στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ και έκτοτε βιώνει μία διαφορετική καθημερινότητα ως μητέρα δύο παιδιών. Η ίδια μοιράζεται διάφορα στιγμιότυπα στα social media της από τις στιγμές με τα παιδιά της και πρόσφατα ανέβασε μία φωτογραφία κατά την οποία ο γιος της κρατούσε στην αγκαλιά του την κόρη της και μικρή του αδερφή.
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