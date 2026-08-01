Ανοιχτός ο λόφος Λυκαβηττού από σήμερα τα μεσάνυχτα, κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου
Ανοιχτός ο λόφος Λυκαβηττού από σήμερα τα μεσάνυχτα, κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου
Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή τους στους χώρους πρασίνου, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών
Αίρεται σήμερα τα μεσάνυχτα η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής επισκεπτών και οχημάτων στον λόφο Λυκαβηττού, ο οποίος παραμένει κλειστός από τις πρώτες πρωινές ώρες εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.
Σε ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους πολίτες ότι ανοίγει από σήμερα τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβηττού. Ανοιχτοί θα παραμείνουν όλοι οι λόφοι την Κυριακή 2 Αυγούστου, με αυξημένη επιτήρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Εξαίρεση αποτελεί ο λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός.
Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή τους στους χώρους πρασίνου, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.
Σε ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους πολίτες ότι ανοίγει από σήμερα τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβηττού. Ανοιχτοί θα παραμείνουν όλοι οι λόφοι την Κυριακή 2 Αυγούστου, με αυξημένη επιτήρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Εξαίρεση αποτελεί ο λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός.
Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή τους στους χώρους πρασίνου, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.
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