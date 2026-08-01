Χαλκιδική: Παρ’ ολίγον πνιγμός 12χρονης στη Φούρκα, συνελήφθη ο πατέρας της
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Πνιγμός

Χαλκιδική: Παρ’ ολίγον πνιγμός 12χρονης στη Φούρκα, συνελήφθη ο πατέρας της

Στην ανήλικη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας

Χαλκιδική: Παρ’ ολίγον πνιγμός 12χρονης στη Φούρκα, συνελήφθη ο πατέρας της
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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στη Φούρκα Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική, όταν μία 12χρονη κινδύνευσε να πνιγεί ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου διαπίστωσαν ότι η 12χρονη ευρισκόμενη στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή, ένιωσε έντονη δυσφορία μετά από κατάποση θαλασσινού νερού και στη συνέχεια εξήλθε από τη θάλασσα υποβοηθούμενη από τους συνομηλίκους της, έχοντας τις αισθήσεις της.

Στην ανήλικη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ο 45χρονος πατέρας της 12χρονης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 360 του Ποινικού Κώδικα περί «παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου», ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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