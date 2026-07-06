Φανερά αδυνατισμένη η Adele, δείτε την εμφάνισή της στο βρετανικό Γκραν Πρι της F1
Φανερά αδυνατισμένη η Adele, δείτε την εμφάνισή της στο βρετανικό Γκραν Πρι της F1
Η τραγουδίστρια παρουσιάστηκε με t-shirt με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025 Λάντο Νόρις
Αδυνατισμένη παρουσιάστηκε η Adele στο βρετανικό Γκραν Πρι της F1.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο Σίλβερστοουν για να παρακολουθήσει τον αγώνα κατά τον οποίο νικητής αναδείχτηκε ο Σαρλ Λεκλέρ. Η ίδια εμφανίστηκε φορώντας ένα t-shirt με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025, Λάντο Νόρις, τιμώντας τον ίδιο και την ομάδα του, το οποίο συνδύασε με μία μαύρη παντελόνα, παντόφλες και χρυσά κολιέ στον λαιμό της, με την αλλαγή στην εικόνα της να είναι εμφανής.
Πρόσφατα, η Adele αποκάλυψε πως μέσω της F1 ήρθε πιο κοντά με τον γιο της. Η 38χρονη τραγουδίστρια επισκέφτηκε το McLaren Mastercard F1 Team σε νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τη McLaren Racing και περιέγραψε ότι συχνά συζητά με τον 13χρονο Angelo για τους οδηγούς και πολλές φορές διαφωνούν μεταξύ τους: «Δεν περίμενα ότι θα δεθώ με τον σχεδόν 14χρονο γιο μου μέσα από κάτι που έχει τόσο πάθος, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να τσακωνόμαστε για οδηγούς», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αλλά είναι ωραίο να έχεις αυτή την αλληλεπίδραση με έναν έφηβο το 2026. Δεν το περίμενα».
Όπως ανέφερε, ο Angelo «είναι πολύ μέσα στα καρτ και σε τέτοια πράγματα», εξηγώντας ότι η ενασχόλησή του ξεκίνησε ύστερα από δική του πρωτοβουλία πριν από μερικά χρόνια. «Δεν ξέρω πολλούς εφήβους σήμερα που να έχουν πραγματικό πάθος, οπότε προσπαθώ πραγματικά να το ενθαρρύνω», σημείωσε.
Η Adele πρόσθεσε ότι ο γιος της είναι «κολλημένος» με το άθλημα, τονίζοντας: «Όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις κι εσύ σε αυτό και νομίζω ότι πρέπει να δείχνεις πραγματικό ενδιαφέρον».
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο Σίλβερστοουν για να παρακολουθήσει τον αγώνα κατά τον οποίο νικητής αναδείχτηκε ο Σαρλ Λεκλέρ. Η ίδια εμφανίστηκε φορώντας ένα t-shirt με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025, Λάντο Νόρις, τιμώντας τον ίδιο και την ομάδα του, το οποίο συνδύασε με μία μαύρη παντελόνα, παντόφλες και χρυσά κολιέ στον λαιμό της, με την αλλαγή στην εικόνα της να είναι εμφανής.
Adele is outside at Great Britain's F1 Grand Prix 🏎️— Rolling Stone (@RollingStone) July 5, 2026
📸 Getty Images pic.twitter.com/FFvnQcegJx
Adele repping McLaren 😎🏎️ pic.twitter.com/89aTH5b8Q0— ESPN F1 (@ESPNF1) July 5, 2026
Όπως ανέφερε, ο Angelo «είναι πολύ μέσα στα καρτ και σε τέτοια πράγματα», εξηγώντας ότι η ενασχόλησή του ξεκίνησε ύστερα από δική του πρωτοβουλία πριν από μερικά χρόνια. «Δεν ξέρω πολλούς εφήβους σήμερα που να έχουν πραγματικό πάθος, οπότε προσπαθώ πραγματικά να το ενθαρρύνω», σημείωσε.
Η Adele πρόσθεσε ότι ο γιος της είναι «κολλημένος» με το άθλημα, τονίζοντας: «Όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις κι εσύ σε αυτό και νομίζω ότι πρέπει να δείχνεις πραγματικό ενδιαφέρον».
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
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