Ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει στις πίστες έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του
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Άρης Μουγκοπέτρος Ακρωτηριασμός

Ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει στις πίστες έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ξεκινά και πάλι εμφανίσεις - «Σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα», έγραψε

Ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει στις πίστες έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του
Γεωργία Κοτζιά
18 ΣΧΟΛΙΑ
Στις πίστες επιστρέφει ο Άρης Μουγκοπέτρος έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από κροτίδα που έσκασε στο χέρι του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης το Πάσχα του 2025, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί η όρασή του στο ένα μάτι, ανακοίνωσε μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πως ξεκινά και πάλι εμφανίσεις.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου σε λάβαρο. Κι όμως… σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Η επιστροφή μόλις άρχισε... 10 Ιουλίου η πρώτη μου εμφάνιση στην Αθήνα».

Δείτε την ανάρτηση

Γεωργία Κοτζιά
18 ΣΧΟΛΙΑ

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