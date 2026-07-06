Ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει στις πίστες έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του
Ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει στις πίστες έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του
Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ξεκινά και πάλι εμφανίσεις - «Σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα», έγραψε
Στις πίστες επιστρέφει ο Άρης Μουγκοπέτρος έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του.
Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από κροτίδα που έσκασε στο χέρι του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης το Πάσχα του 2025, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί η όρασή του στο ένα μάτι, ανακοίνωσε μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πως ξεκινά και πάλι εμφανίσεις.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου σε λάβαρο. Κι όμως… σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Η επιστροφή μόλις άρχισε... 10 Ιουλίου η πρώτη μου εμφάνιση στην Αθήνα».
Δείτε την ανάρτηση
Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από κροτίδα που έσκασε στο χέρι του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης το Πάσχα του 2025, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί η όρασή του στο ένα μάτι, ανακοίνωσε μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πως ξεκινά και πάλι εμφανίσεις.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου σε λάβαρο. Κι όμως… σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Η επιστροφή μόλις άρχισε... 10 Ιουλίου η πρώτη μου εμφάνιση στην Αθήνα».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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