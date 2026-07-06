Ξεκινά το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Αφιερωμένο στη «μαγεία» της τέχνης του χορού και στη δύναμή του να ανοίγει νέους δρόμους σε καιρούς αστάθειας και αβεβαιότητας, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ξεκινά φέτος στις 17 Ιουλίου με διάρκεια έως τις 26 Ιουλίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση, για δεύτερη χρονιά, της Τζένης Αργυρίου