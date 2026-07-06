Αντώνης Κρόμπας: Η τηλεόραση έχει ευνουχιστεί εντελώς με την πολιτική ορθότητα
Αντώνης Κρόμπας: Η τηλεόραση έχει ευνουχιστεί εντελώς με την πολιτική ορθότητα
Ευτυχώς, που υπάρχει το θέατρο και μπορούμε να εκφραζόμαστε με έναν πιο αυθεντικό τρόπο, τόνισε ο ηθοποιός
Στα πολιτική ορθότητα και στα όρια του χιούμορ αναφέρθηκε ο Αντώνης Κρόμπας, κάνοντας μία σύγκριση ανάμεσα στην τηλεόραση και το θέατρο. Στην πρώτη περίπτωση, ο ηθοποιός έκανε λόγο για «ευνουχισμό», ενώ υποστήριξε πως η επιθεώρηση έχει επηρεαστεί λιγότερο.
Ο Αντώνης Κρόμπας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Weekend Live» και μεταξύ άλλων κλήθηκε να διατυπώσει τη δική του άποψη για την πολιτική ορθότητα. Σύμφωνα με τον ηθοποιό: «Η επιθεώρηση έχει επηρεαστεί σε λιγότερο βαθμό από την πολιτική ορθότητα, απ’ ότι η τηλεόραση η οποία έχει ευνουχιστεί εντελώς. Ευτυχώς, που υπάρχει το θέατρο και μπορούμε να εκφραζόμαστε με έναν πιο αυθεντικό τρόπο».
Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις του κοινού και εξήγησε ότι έχει τύχει να δει θεατή να ενοχλείται. Διευκρίνισε ωστόσο ότι αυτό αποτελεί εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Όπως είπε, το χιούμορ μπορεί να αφορά διαφορετικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων, αρκεί να μη γίνεται προσβλητικό, βλάσφημο ή χυδαίο.
«Έχει τύχει να δω θεατή να ενοχλείται αλλά είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Όπως κάνεις πλάκα με τον καράφλα, έτσι θα κάνεις πλάκα με τον κοντό και με τον χοντρό. Όχι πράγματα προσβλητικά ή βλάσφημα ή οτιδήποτε. Ξεκινάει πρώτα από τον αυτοσαρκασμό και ο έξυπνος άνθρωπος δέχεται και την πλάκα πάνω του», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο
Ο Αντώνης Κρόμπας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Weekend Live» και μεταξύ άλλων κλήθηκε να διατυπώσει τη δική του άποψη για την πολιτική ορθότητα. Σύμφωνα με τον ηθοποιό: «Η επιθεώρηση έχει επηρεαστεί σε λιγότερο βαθμό από την πολιτική ορθότητα, απ’ ότι η τηλεόραση η οποία έχει ευνουχιστεί εντελώς. Ευτυχώς, που υπάρχει το θέατρο και μπορούμε να εκφραζόμαστε με έναν πιο αυθεντικό τρόπο».
Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις του κοινού και εξήγησε ότι έχει τύχει να δει θεατή να ενοχλείται. Διευκρίνισε ωστόσο ότι αυτό αποτελεί εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Όπως είπε, το χιούμορ μπορεί να αφορά διαφορετικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων, αρκεί να μη γίνεται προσβλητικό, βλάσφημο ή χυδαίο.
«Έχει τύχει να δω θεατή να ενοχλείται αλλά είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Όπως κάνεις πλάκα με τον καράφλα, έτσι θα κάνεις πλάκα με τον κοντό και με τον χοντρό. Όχι πράγματα προσβλητικά ή βλάσφημα ή οτιδήποτε. Ξεκινάει πρώτα από τον αυτοσαρκασμό και ο έξυπνος άνθρωπος δέχεται και την πλάκα πάνω του», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα