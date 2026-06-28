Η Adele διασκέδασε σε συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο, χόρεψε φορώντας το καπέλο θαυμαστή της
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Adele Bad Bunny Συναυλία Λονδίνο

Η Adele διασκέδασε σε συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο, χόρεψε φορώντας το καπέλο θαυμαστή της

Η τραγουδίστρια δανείστηκε το ψάθινο αξεσουάρ ενός άντρα που καθόταν δίπλα της, δίχως εκείνος να μπορεί να πιστέψει τι είχε ζήσει

Η Adele διασκέδασε σε συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο, χόρεψε φορώντας το καπέλο θαυμαστή της
Γεωργία Κοτζιά
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Σε συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο διασκέδασε η Adele και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ φαίνεται να χορεύει φορώντας το καπέλο ενός θαυμαστή της.

Η τραγουδίστρια, το Σάββατο 27 Ιουνίου, βρέθηκε στο στάδιο Tottenham Hotspur της πόλης ώστε να παρακολουθήσει ένα από τα live του λατινοαμερικανού τραγουδιστή. Την ώρα που διασκέδαζε στις κερκίδες, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ένας φαν της στο TikTok, ζήτησε να δανειστεί το ψάθινο καπέλο του και στη συνέχεια συνέχισε να χορεύει με την παρέα της. Εκείνος ξετρελαμένος κατέγραψε τη στιγμή, αδυνατώντας να πιστέψει αυτό που είχε μόλις συμβεί.

Δείτε το βίντεο

@chrislloydart Adele at Bad Bunny in my pava hat 🇵🇷😅😅😅 #adele #badbunny ♬ original sound - Chris Lloyd Art
Στα social media κυκλοφόρησαν ακόμη περισσότερα βίντεο που δείχνουν την Adele να απολαμβάνει τη συναυλία πίνοντας το ποτό της και κρατώντας ένα ανεμιστηράκι στο χέρι, ώστε να μπορεί να αντέξει τη ζέστη.

@adele.adkins.vids Adele Seen at Bad Bunny’s Concert in London #adele #adeleandrichpaul #badbunny #adeleadkins ♬ Set fire to the rain X another love - 🥷

@jakepenkethman Adele enjoying herself at night one of Bad Bunny in London #adele #badbunny ♬ original sound - Jake Penkethman
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

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