Η Adele διασκέδασε σε συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο, χόρεψε φορώντας το καπέλο θαυμαστή της

Η τραγουδίστρια δανείστηκε το ψάθινο αξεσουάρ ενός άντρα που καθόταν δίπλα της, δίχως εκείνος να μπορεί να πιστέψει τι είχε ζήσει