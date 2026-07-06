Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 4.7 - 5.7.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 4.7 - 5.7.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 4.7.2026 και Κυριακής 5.7.2026
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|5,2
|8,3
|ANT1
|5,6
|6,4
|ALPHA
|11
|11,8
|STAR
|6,8
|6,2
|MEGA
|8,5
|10,8
|OPEN
|3,7
|5,3
|ΕΡΤ1
|2,5
|4,4
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|5,1
|7,3
|ANT1
|10,1
|10,8
|ALPHA
|9,2
|11,6
|STAR
|7,8
|6,9
|MEGA
|9,3
|9,7
|OPEN
|4,2
|4,8
|ΕΡΤ1
|4,6
|5,6
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|6,2
|16,3
|OPEN
|Τώρα μαζί
|7,9
|13,6
|ΕΡΤ1
|Ποδόσφαιρο
|17
|11,6
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|9,6
|15,7
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|17,8
|19,2
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|12
|15,9
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες
|8,8
|6,1
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|6,5
|7,2
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|3,1
|4,7
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Σαββατογεννημένες
|9,5
|6,3
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|9,2
|12,3
|Alpha
|Καλύτερα δε γίνεται
|14,7
|17,4
|ΣΚΑΪ
|Weekend live
|6,1
|7,1
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|7,5
|5,2
|ΟPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|1,6
|4,7
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|7,1
|10,7
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|OPEN
|Limit Up
|4,1
|6
|ΕΡΤ1
|Ξένη ταινία
|2,8
|3,8
|ALPHA
|Καλύτερα δε γίνεται
|14,7
|17,4
|STAR
|Ελληνική ταινία
|11,1
|10,7
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|7,7
|8,4
|ΣΚΑΪ
|Ποδόσφαιρο
|8,5
|10,8
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|4,4
|8,8
|ΑΝΤ1
|ANT1 news
|7,1
|8
|ALPHA
|ALPHA Ειδήσεις
|5,3
|10,3
|STAR
|Ειδήσεις Star
|11,7
|13
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|7,6
|11
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|4,8
|6,4
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|2,4
|4
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα
|6
|9,9
|MEGA
|Μάρκος by Night: Τρώει Story 30 Χρόνια Τώρα!
|12,4
|14,7
|ΑΝΤ1
|Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|5,1
|10,2
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία - Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης
|7,6
|8,7
|ALPHA
|Το σόι σου
|13,4
|13,2
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Ο Καβαλάρης των F.M. Stereo
|11,1
|9,3
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Το Ψώνιο
|10,5
|7,8
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία - Ο Άνθρωπος που Έσπαγε Πλάκα
|6
|7,7
|ΣΚΑΪ
|Έκτακτη επικαιρότητα
|4,7
|6,8
|STAR
|Lingo
|3,9
|5,3
|STAR
|Ξένη ταινία - Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού
|5,7
|4,5
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|2,4
|3,2
|OPEN
|Ξένη ταινία - Οι Φήμες Λένε
|3,2
|4,7
|ΕΡΤ1
|Οι Περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρο
|2,1
|2,8
|ΕΡΤ1
| #Παρέα
|1
|5,1
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|6,6
|19,1
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|12
|15,1
|OPEN
|Τώρα μαζί
|10
|8,8
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Το ρετιρέ
|6,4
|6,8
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|9
|16,1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|17
|20,2
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|5,8
|9,2
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|13,2
|10,2
|ΕΡΤ1
|Κι όμως είμαι ακόμα εδώ
|1,7
|1,8
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Σαββατογεννημένες
|17,7
|10,8
|ΣΚΑΪ
|Weekend Live
|3,6
|6,4
|OPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|2,5
|5,6
|ΕΡΤ1
|Ελληνική ταινία
|6,6
|9,6
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|12,9
|9,9
|ALPHA
|Καλύτερα δε γίνεται
|12,8
|17,6
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|,
|,
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kitchen Lab
|8,7
|11,8
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|14,4
|16,4
|STAR
|Ελληνική ταινία
|11,3
|9,8
|ΣΚΑΪ
|Happy Traveller
|8,1
|8,1
|ANT1
|Formula 1
|10,6
|10,5
|ΕΡΤ1
|Ξένη ταινία
|2,2
|2,9
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|10
|10,5
|ΑΝΤ1
|ANT1 news
|5
|6,4
|ALPHA
|ALPHA Ειδήσεις
|8
|11,1
|STAR
|Ειδήσεις Star
|10,4
|10,8
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|6,4
|10,1
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|3,8
|7,5
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|4
|4,6
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Νώε
|4,8
|4,3
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Υδάτινος Κόσμος
|2,9
|2,4
|OPEN
|Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα
|2,2
|2,5
|OPEN
|Ξένη ταινία - Ένας Θάνατος σε μια Κηδεία
|1
|1,4
|ΕΡΤ 1
|Pre Game
|3,8
|3,8
|ΕΡΤ 1
|Μπάσκετ
|17,1
|14,6
|ΕΡΤ 1
|Απο ήλιο σε ήλιο
|4,8
|8,2
|MEGA
|Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα
|8,1
|8,7
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Περιμένοντας τη Νονά
|7,3
|7,3
|ΑΝΤ1
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος;
|5,7
|9,1
|ΑΝΤ1
|Your Face Sounds Familiar
|17,7
|20,4
|ALPHA
|Akis' Food Tour
|8,8
|11,4
|ALPHA
|Ξένη ταινία - Η Πολιορκία
|7,4
|8
|ALPHA
|Πρωταγωνιστές
|4,9
|5
|STAR
|Ελληνική ταινία - Ο Ρωμιός Έχει Φιλότιμο
|8,9
|9,7
|STAR
|Ξένη ταινία - Η Μνήμη του Δολοφόνου
|6,4
|5,6
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