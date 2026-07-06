Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 4.7 - 5.7.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
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Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 4.7 - 5.7.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής

Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 4.7.2026 και Κυριακής 5.7.2026

Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 4.7 - 5.7.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 5,2 8,3
ANT1 5,6 6,4
ALPHA 11 11,8
STAR 6,8 6,2
MEGA 8,5 10,8
OPEN 3,7 5,3
ΕΡΤ1 2,5 4,4


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή


Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 5,1 7,3
ANT1 10,1 10,8
ALPHA 9,2 11,6
STAR 7,8 6,9
MEGA 9,3 9,7
OPEN 4,2 4,8
ΕΡΤ1 4,6 5,6


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 6,2 16,3
OPEN Τώρα μαζί 7,9 13,6
ΕΡΤ1 Ποδόσφαιρο 17 11,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 9,6 15,7
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 17,8 19,2
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 12 15,9
ANT1 Σούπερ Ήρωες 8,8 6,1
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 6,5 7,2
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 3,1 4,7

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Σαββατογεννημένες 9,5 6,3
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 9,2 12,3
Alpha Καλύτερα δε γίνεται 14,7 17,4
ΣΚΑΪ Weekend live 6,1 7,1
STAR Ντετέκτιβ Μονκ 7,5 5,2
ΟPEN Chef στην κουζίνα σας 1,6 4,7
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 7,1 10,7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
OPEN Limit Up 4,1 6
ΕΡΤ1 Ξένη ταινία 2,8 3,8
ALPHA Καλύτερα δε γίνεται 14,7 17,4
STAR Ελληνική ταινία 11,1 10,7
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 7,7 8,4
ΣΚΑΪ Ποδόσφαιρο 8,5 10,8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 4,4 8,8
ΑΝΤ1 ANT1 news 7,1 8
ALPHA ALPHA Ειδήσεις 5,3 10,3
STAR Ειδήσεις Star 11,7 13
MEGA MEGA Γεγονότα 7,6 11
OPEN Open Ειδήσεις 4,8 6,4
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 2,4 4

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα 6 9,9
MEGA Μάρκος by Night: Τρώει Story 30 Χρόνια Τώρα! 12,4 14,7
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 5,1 10,2
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης 7,6 8,7
ALPHA Το σόι σου 13,4 13,2
ALPHA Ελληνική ταινία - Ο Καβαλάρης των F.M. Stereo 11,1 9,3
ALPHA Ελληνική ταινία - Το Ψώνιο 10,5 7,8
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία - Ο Άνθρωπος που Έσπαγε Πλάκα 6 7,7
ΣΚΑΪ Έκτακτη επικαιρότητα 4,7 6,8
STAR Lingo 3,9 5,3
STAR Ξένη ταινία - Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού 5,7 4,5
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 2,4 3,2
OPEN Ξένη ταινία - Οι Φήμες Λένε 3,2 4,7
ΕΡΤ1 Οι Περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρο 2,1 2,8
ΕΡΤ1 #Παρέα
 1 5,1

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 6,6 19,1
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 12 15,1
OPEN Τώρα μαζί 10 8,8

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Το ρετιρέ 6,4 6,8
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 9 16,1
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17 20,2
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 5,8 9,2
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 13,2 10,2
ΕΡΤ1 Κι όμως είμαι ακόμα εδώ 1,7 1,8

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Σαββατογεννημένες 17,7 10,8
ΣΚΑΪ Weekend Live 3,6 6,4
OPEN Chef στην κουζίνα σας 2,5 5,6
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία 6,6 9,6
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 12,9 9,9
ALPHA Καλύτερα δε γίνεται 12,8 17,6

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kitchen Lab 8,7 11,8
MEGA Εξελίξεις τώρα 14,4 16,4
STAR Ελληνική ταινία 11,3 9,8
ΣΚΑΪ Happy Traveller 8,1 8,1
ANT1 Formula 1 10,6 10,5
ΕΡΤ1 Ξένη ταινία 2,2 2,9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 10 10,5
ΑΝΤ1 ANT1 news 5 6,4
ALPHA ALPHA Ειδήσεις 8 11,1
STAR Ειδήσεις Star 10,4 10,8
MEGA MEGA Γεγονότα 6,4 10,1
OPEN Open Ειδήσεις 3,8 7,5
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 4 4,6

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Νώε 4,8 4,3
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Υδάτινος Κόσμος 2,9 2,4
OPEN Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα 2,2 2,5
OPEN Ξένη ταινία - Ένας Θάνατος σε μια Κηδεία 1 1,4
ΕΡΤ 1 Pre Game 3,8 3,8
ΕΡΤ 1 Μπάσκετ 17,1 14,6
ΕΡΤ 1 Απο ήλιο σε ήλιο 4,8 8,2
MEGA Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα 8,1 8,7
MEGA Ελληνική ταινία - Περιμένοντας τη Νονά 7,3 7,3
ΑΝΤ1 Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος; 5,7 9,1
ΑΝΤ1 Your Face Sounds Familiar 17,7 20,4
ALPHA Akis' Food Tour  8,8 11,4
ALPHA Ξένη ταινία - Η Πολιορκία 7,4 8
ALPHA Πρωταγωνιστές 4,9 5
STAR Ελληνική ταινία - Ο Ρωμιός Έχει Φιλότιμο 8,9 9,7
STAR Ξένη ταινία - Η Μνήμη του Δολοφόνου 6,4 5,6
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