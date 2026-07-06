Η Γκουέν Στεφάνι και ο Μπλέικ Σέλτον γιορτάζουν πέντε χρόνια γάμου: «Κάθε μέρα είναι καλύτερη από την προηγούμενη»
Η Γκουέν Στεφάνι και ο Μπλέικ Σέλτον γιορτάζουν πέντε χρόνια γάμου: «Κάθε μέρα είναι καλύτερη από την προηγούμενη»
Οι δύο τραγουδιστές έκαναν αναρτήσεις στα social media για την επέτειο του γάμου τους
Η Γκουέν Στεφάνι και ο Μπλέικ Σέλτον γιόρτασνα ένα ξεχωριστό ορόσημο στον γάμο τους, αφού συμπλήρωσαν πρόσφατα πέντε χρόνια γάμου.
Οι δύο καλλιτέχνες μάλιστα μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους φωτογραφίες από τον γάμο τους. «Πέντε χρόνια παντρεμένη με τον άνθρωπό μου για πάντα», έγραψε η Γκουέν Στεφάνι στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία περιλάμβανε τρυφερά στιγμιότυπα από την τελετή, την πρόσκληση του γάμου τους, τις βέρες τους.
Στη δική του ανάρτηση, ο 50χρονος τραγουδιστής της κάντρι δημπσίευσε παρόμοιες φωτογραφίες, γράφοντας: «Πέντε χρόνια και κάθε μέρα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Σ’ αγαπώ. Χρόνια μας πολλά, όμορφό μου κορίτσι!». «Σ’ αγαπώ!», σχολίασε η Στεφάνι κάτω από την ανάρτηση του συζύγου της.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014 όταν συμμετείχαν ως coaches στο The Voice, παντρεύτηκε το 2021 στην Οκλαχόμα, την πολιτεία καταγωγής του Σέλτον και αντάλλαξαν όρκους στο ράντσο του στο Τισομίνγκο.
Δείτε τις αναρτήσεις τους
Η Στεφάνι και ο Σέλτον έχουν μιλήσει ανοιχτά για το πώς κατάφεραν να κρατήσουν δυνατή τη σχέση τους από τότε που άρχισαν να βγαίνουν, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.
Τον Μάιο, ο Σέλτον δήλωσε στο PEOPLE ότι όταν εκείνος και η Στεφάνι γιόρταζαν 10 χρόνια μαζί, ένιωθε σαν να μην είχε περάσει σχεδόν καθόλου χρόνος. «Ειλικρινά, έτσι είναι, νιώθεις ότι ο χρόνος πετάει. Κάποια από τα πράγματα για τα οποία μιλάμε, είμαστε πλέον σε εκείνο το σημείο της σχέσης μας που λέμε: “Θυμάσαι τι είχε γίνει...” και μετά συνειδητοποιείς: “Θεέ μου, αυτό ήταν πριν από οκτώ χρόνια!”. Είναι σαν να λες, πώς έγινε τόσο γρήγορα;», είχε πει.
Ο τραγουδιστής της κάντρι, ο οποίος συνεργάστηκε με τη Στεφάνι σε ένα ντουέτο για το νέο του άλμπουμ, For Recreational Use Only, είχε τονίσει ότι: «Νιώθω ότι αυτό ίσως είναι το κλειδί της ευτυχίας, το να σου φαίνεται εξίσου συναρπαστικό, καινούριο και χαρούμενο».
Οι δύο καλλιτέχνες μάλιστα μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους φωτογραφίες από τον γάμο τους. «Πέντε χρόνια παντρεμένη με τον άνθρωπό μου για πάντα», έγραψε η Γκουέν Στεφάνι στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία περιλάμβανε τρυφερά στιγμιότυπα από την τελετή, την πρόσκληση του γάμου τους, τις βέρες τους.
Στη δική του ανάρτηση, ο 50χρονος τραγουδιστής της κάντρι δημπσίευσε παρόμοιες φωτογραφίες, γράφοντας: «Πέντε χρόνια και κάθε μέρα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Σ’ αγαπώ. Χρόνια μας πολλά, όμορφό μου κορίτσι!». «Σ’ αγαπώ!», σχολίασε η Στεφάνι κάτω από την ανάρτηση του συζύγου της.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014 όταν συμμετείχαν ως coaches στο The Voice, παντρεύτηκε το 2021 στην Οκλαχόμα, την πολιτεία καταγωγής του Σέλτον και αντάλλαξαν όρκους στο ράντσο του στο Τισομίνγκο.
Δείτε τις αναρτήσεις τους
Η Στεφάνι και ο Σέλτον έχουν μιλήσει ανοιχτά για το πώς κατάφεραν να κρατήσουν δυνατή τη σχέση τους από τότε που άρχισαν να βγαίνουν, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.
Τον Μάιο, ο Σέλτον δήλωσε στο PEOPLE ότι όταν εκείνος και η Στεφάνι γιόρταζαν 10 χρόνια μαζί, ένιωθε σαν να μην είχε περάσει σχεδόν καθόλου χρόνος. «Ειλικρινά, έτσι είναι, νιώθεις ότι ο χρόνος πετάει. Κάποια από τα πράγματα για τα οποία μιλάμε, είμαστε πλέον σε εκείνο το σημείο της σχέσης μας που λέμε: “Θυμάσαι τι είχε γίνει...” και μετά συνειδητοποιείς: “Θεέ μου, αυτό ήταν πριν από οκτώ χρόνια!”. Είναι σαν να λες, πώς έγινε τόσο γρήγορα;», είχε πει.
Ο τραγουδιστής της κάντρι, ο οποίος συνεργάστηκε με τη Στεφάνι σε ένα ντουέτο για το νέο του άλμπουμ, For Recreational Use Only, είχε τονίσει ότι: «Νιώθω ότι αυτό ίσως είναι το κλειδί της ευτυχίας, το να σου φαίνεται εξίσου συναρπαστικό, καινούριο και χαρούμενο».
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