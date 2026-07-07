Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

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Μια βαθιά νοστιμιά που έχει αρώματα και υφές από την Ελλάδα που αγαπάμε, οι θύμησες από τα παιδικά μας χρόνια, η νοσταλγία για τις ρίζες μας, η αυθεντικότητα από τις μαγειρικές παραδόσεις του χωριού, αλλά όλα αυτά με μια μοντέρνα δημιουργική ματιά, στον minimal καμβά μιας σύγχρονης γαστροταβέρνας: Αυτό είναι το μυστικό που έκανε viral τη Striggla στα Βόρεια Προάστια, τραβώντας την προσοχή του κοινού, των foodies και των κριτικών γαστρονομίας.Ο chef patron Θωμάς Μάτσας, με τη «Striggla» αλλά και με το fun dining bar «Thirio» στο Σύνταγμα, κατάφερε να μονοπωλήσει φέτος το ενδιαφέρον του εγχώριου και διεθνούς Τύπου. Τόσο το ενημερωμένο αγγλικό Time Out, όσο και το Monocle, η σύγχρονη Βίβλος των ψαγμένων ταξιδευτών σε όλο τον κόσμο, τον ξεχώρισαν για τη δημιουργική σύγχρονη ματιά του στην ελληνική κουζίνα.Η Striggla αυτό το καλοκαίρι, στρώνει τραπέζια στην δροσερή της πέργκολα, αλλά και στην κλιματιζόμενη φωτεινή σάλα της κάτω τον «κρεμαστό κήπο» της πράσινης οροφής της, κάνοντας μια έξυπνη στροφή -ένα άνοιγμα θα λέγαμε καλύτερα- στους value for money μεζέδες που μπορείς να μοιραστείς άνετα με την παρέα σου.Έτσι, παράλληλα με τα δημοφιλή κι αγαπημένα της πιάτα που την έκαναν διάσημη -όπως το φοβερό φρυγαδέλι με το τρυφερό συκώτι τυλιγμένο σε αρνίσια μπόλια που λιώνει στο στόμα, η σφέλα, τα μανιτάρια φρικασέ, η χιώτικη ταραμοσαλάτα, η μελιτζανοσαλάτα ή τα signature best seller μοσχαρίσια μάγουλα της Strigglas με τις ταλιατέλες-, νέα καλοκαιρινά πιάτα με φρέσκια πρώτη ύλη που ακολουθεί την εποχικότητα, προτίθενται στο μενού, ανανεώνοντας την κάρτα με επιλογές για όλα τα γούστα και τα budget. Eνδεικτικά αναφέρουμε ότι οι επιλογές στους μεζέδες κινούνται σε τιμές από 7 έως 14 ευρώ, ενώ έχει πιάτα που τα μοιράζεσαι ή τα τρως και ως κυρίως από 13 έως 17 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος στα υπόλοιπα πιάτα είναι γύρω στα 23 ευρώ.Ένας ζουμερός ντάκος, τα αμπελοφάσουλα καψαλισμένα στη φωτιά, που σερβίρονται με μια εθιστική κρέμα πράσου η οποία κάνει μια καλοκαιρινή σαλάτα γευστική εμπειρία, ένας λιχούδικος γύρος κόκορα, κάτι αφράτες κροκέτες μουσακά που δεν θες να τελειώσουν, πατατούλες τριπλομαγειρεμένες για τη μέση του τραπεζιού που τις βουτάς στην απίθανη τυροκαυτερή του Μάτσα με την πιπεριά Φλωρίνης και κλείνεις τα μάτια από απόλαυση, τα κεφτεδάκια σχάρας με την κρέμα γιαουρτιού και το δυόσμο, ένα πρωτότυπο σαγανάκι με μύδια (φοβερός μεζές), οι μελιτζάνες ιμάμ φτιαγμένες αλλιώς, τα τσιγαρέλια με το καλαμάρι, αλλά και ένα μοντέρνο ριζότο γεμιστά που το τρως με την τριμμένη του φέτα και θυμάσαι τα γεμιστά της γιαγιάς σου, είναι μερικές από τις νέες συγκινήσεις της Strigglas. Γιατί ο Θωμάς Μάτσας θέλει, όπως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος, όχι απλώς να μας αρέσουν τα πιάτα του, αλλά να μας συγκινούν, να ξυπνούν μνήμες, να μας φέρνουν στο νου κάτι οικείο, αγαπημένο, τρυφερό – γεύσεις δηλαδή που αξίζει να τις μοιραστείς με όσους αγαπάς.Φυσικά εκτός από τους μεζέδες, από το καλοκαιρινό μενού δεν λείπουν και πιάτα πιο εστιατορικά που ζητούν το εξαιρετικό κρασί από τον ελληνικό αμπελώνα που υπάρχει στη wine list της Strigglas, όπως το πρωτότυπο carpaccio μοσχάρι που έχει γεύση από στιφάδο: με λεπτοκομμένες τρυφερές φέτες από μοσχάρι black angus, με πίκλα κρεμμυδιού και κρέμα στιφάδο. Δοκιμάστε το και θα καταλάβετε τι εστί δημιουργική ελληνική κουζίνα που συνδυάζει παράδοση και σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις και τεχνικές - ένα πεδίο που γνωρίζει ο έμπειρος και βραβευμένος σεφ. Το άρωμα αυτού του πιάτου σε ταξιδεύει στην καρδιά της ελληνικής γαστρονομίας, με τη μοβ πίκλα του κρεμμυδιού και τη βελούδινη κρέμα στιφάδο που κρύβει σε μοντέρνα όψη όλη την ουσία και τη νοστιμιά της μαμαδίστικης μαγειρικής. Ωραίο και φίνο και το carpaccio γαρίδας, όπως και η μαραθόπιτα με γαλομυζήθρα.Από τα κυρίως πιάτα, δεν λείπει επίσης η δημιουργικότητα. Παράδειγμα, τα σπαγγέτι με γαρίδα ταρτάρ που έχουν μια σάλτσα με μπισκ και κρέμα λεμονιού που θα λατρέψεις. Καθώς το πιρούνι σου θα τυλίγεται απολαυστικά στο ζυμαρικό, ένα φίνο και λεπτεπίλεπτο στη γεύση ταρτάρ γαρίδας θα απογειώνει κάθε σου μπουκιά. Επίσης, δυο πιάτα που έχουν αγαπηθεί πολύ και υπάρχουν σχεδόν σε κάθε τραπέζι, είναι το ζουμερό κοτόπουλο στη βέργα, αλλά και τα πεντατρύφερα μοσχαρίσια φιλετάκια με πατάτες με μια σάλτσα από αυτές που μας κάνουν να αγαπάμε τη φαντασία και τις παιχνιδιάρικες ανατροπές της γαστροταβέρνας ως είδος.Την έμπειρη ομάδα του Θωμά Μάτσα στην κουζίνα της Strigglas διευθύνει καθημερινά ο ταλαντούχος head chef του εστιατορίου Χρήστος Πατρινός. Το εξαιρετικό χέρι του είναι πολύτιμο, ειδικά για μια κουζίνα απαιτητική, όπως αυτή που υπηρετεί ο Μάτσας, με λιχούδικες σάλτσες που έχουν πίσω τους απαιτητικές τεχνικές και πολύωρη προετοιμασία. Γιατί η Striggla μπορεί να είναι στις τιμές και τη δημιουργικότητα μια γαστροταβέρνα, αλλά δεν παύει στην πραγματικότητα να είναι ένα εστιατόριο ελληνικής κουζίνας που έχει αξιώσεις.Αγίου Κωνσταντίνου 56 (λίγο πάνω από το Δαχτυλίδι), τηλ. 2106100410