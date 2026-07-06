Άννα Φόνσου: Όταν συνάντησε τον Άρθουρ Μίλερ στην Αθήνα, το στιγμιότυπο από το 1964
Άννα Φόνσου: Όταν συνάντησε τον Άρθουρ Μίλερ στην Αθήνα, το στιγμιότυπο από το 1964
Το Studio Κλεισθένης έφερε στο φως της δημοσιότητας τη φωτογραφία, με αφορμή τα γενέθλια της ηθοποιού
Με μία φωτογραφία από τη συνάντηση που είχε η Άννα Φόνσου με τον Άρθουρ Μίλερ, πριν από εξήντα δύο χρόνια στην Αθήνα, θέλησε να της ευχηθεί για τα γενέθλιά της το Studio Κλεισθένης.
To εν λόγω στιγμιότυπο τραβήχτηκε το 1964, τη χρονιά που ο θεατρικός συγγραφέας είχε επισκεφτεί την Αθήνα για να παρακολουθήσει το έργο του «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» σε σκηνοθεσία του Αλέκου Αλεξανδράκη. Μέσα από την ανάρτηση του Studiο Κλεισθένης στο Instagram, γίνεται επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά της Άννας Φόνσου μέσα από «Το Σπίτι του Ηθοποιού».
Πιο αναλυτικά, αναφέρεται: «Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Άννα Φόνσου που σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά της. Της ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και αστείρευτη δημιουργικότητα, ώστε να συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια το βαθιά ανθρωπιστικό έργο της μέσα από το Το Σπίτι του Ηθοποιού, το οποίο έχει μετατραπεί, χάρη στη δική της αφοσίωση και ευαισθησία, σε μια μεγάλη αγκαλιά προσφοράς για τους ανθρώπους του θεάτρου».
Στη συνέχεια, δίνονται πληροφορίες για τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, με αφορμή τα γενέθλια της Άννας Φόνσου. Όπως σημειώνεται: «Στη φωτογραφία από τον φακό του Κλεισθένη, μαζί με τον κορυφαίο Αμερικανό θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, στις 5 Μαρτίου 1964, προκειμένου να παρακολουθήσει το έργο του ''Ήταν όλοι τους παιδιά μου'', που είχε ανεβάσει ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Ο Μίλερ υπήρξε και σύζυγος της αξέχαστης Μέριλιν Μονρόε, την οποία ο Κλεισθένης είχε επίσης απαθανατίσει το 1953 στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την επίσκεψη του πρώην βασιλικού ζεύγους της Ελλάδας Παύλου και Φρυδερίκης. Ο φακός του κατέγραψε μια θερμή χειραψία μεταξύ τους, μια εικόνα που έκανε τότε τον γύρο του κόσμου και έμεινε ως ένα από τα πιο ξεχωριστά φωτογραφικά στιγμιότυπα της εποχής».
Δείτε τη φωτογραφία
To εν λόγω στιγμιότυπο τραβήχτηκε το 1964, τη χρονιά που ο θεατρικός συγγραφέας είχε επισκεφτεί την Αθήνα για να παρακολουθήσει το έργο του «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» σε σκηνοθεσία του Αλέκου Αλεξανδράκη. Μέσα από την ανάρτηση του Studiο Κλεισθένης στο Instagram, γίνεται επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά της Άννας Φόνσου μέσα από «Το Σπίτι του Ηθοποιού».
Πιο αναλυτικά, αναφέρεται: «Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Άννα Φόνσου που σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά της. Της ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και αστείρευτη δημιουργικότητα, ώστε να συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια το βαθιά ανθρωπιστικό έργο της μέσα από το Το Σπίτι του Ηθοποιού, το οποίο έχει μετατραπεί, χάρη στη δική της αφοσίωση και ευαισθησία, σε μια μεγάλη αγκαλιά προσφοράς για τους ανθρώπους του θεάτρου».
Στη συνέχεια, δίνονται πληροφορίες για τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, με αφορμή τα γενέθλια της Άννας Φόνσου. Όπως σημειώνεται: «Στη φωτογραφία από τον φακό του Κλεισθένη, μαζί με τον κορυφαίο Αμερικανό θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, στις 5 Μαρτίου 1964, προκειμένου να παρακολουθήσει το έργο του ''Ήταν όλοι τους παιδιά μου'', που είχε ανεβάσει ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Ο Μίλερ υπήρξε και σύζυγος της αξέχαστης Μέριλιν Μονρόε, την οποία ο Κλεισθένης είχε επίσης απαθανατίσει το 1953 στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την επίσκεψη του πρώην βασιλικού ζεύγους της Ελλάδας Παύλου και Φρυδερίκης. Ο φακός του κατέγραψε μια θερμή χειραψία μεταξύ τους, μια εικόνα που έκανε τότε τον γύρο του κόσμου και έμεινε ως ένα από τα πιο ξεχωριστά φωτογραφικά στιγμιότυπα της εποχής».
Δείτε τη φωτογραφία
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