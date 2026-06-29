Η Στίβι Νικς αναμένεται να τραγουδήσει στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι
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Τέιλορ Σουίφτ Τράβις Κέλσι Γάμος Στίβι Νικς

Η Στίβι Νικς αναμένεται να τραγουδήσει στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι

Οι δύο καλλιτέχνιδες είναι καλές φίλες, ενώ έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν

Η Στίβι Νικς αναμένεται να τραγουδήσει στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι
Ξεχωριστό ρόλο φαίνεται πως θα έχει η Στίβι Νικς στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι, καθώς αναμένεται όχι μόνο να δώσει το «παρών» στο μυστήριο, αλλά και να ερμηνεύσει τραγούδια κατά τη διάρκεια της τελετής.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, η επί χρόνια φίλη της Σουίφτ θα βρεθεί στον γάμο της, με πηγή του περιοδικού να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται να ανέβει και στη σκηνή. Οι δύο καλλιτέχνιδες έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, ενώ η εμβληματική τραγουδίστρια των Fleetwood Mac έγραψε και ένα ποίημα για την έκδοση CD του άλμπουμ της Σουίφτ The Tortured Poets Department (2024).

Την ίδια χρονιά, η Νικς είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τη σχέση της τραγουδίστριας με τον αστέρα του NFL, δηλώνοντας στο Rolling Stone: «Είναι σε καλή φάση στη ζωή της αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι έχει έναν καλό άνθρωπο δίπλα της. Εύχομαι να ερωτεύονται όλο και πιο βαθιά κάθε μέρα και να ζήσουν μαζί για πάντα».

Η Τέιλορ Σουίφτ μάλιστα, τίμησε τη θρυλική καλλιτέχνιδα στις 10 Ιουνίου, όταν εμφανίστηκε στον τέταρτο τελικό του NBA φορώντας μπλε μπλούζα με την επιγραφή «Στίβι Νικς».

Παρότι το ζευγάρι δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον γάμο του, δημοσίευμα των New York Times ανέφερε πρόσφατα ότι η τελετή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, λίγο πριν από την 4η Ιουλίου. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Σουίφτ έχει μισθώσει τον χώρο για μια πολυήμερη εκδήλωση, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μια ιδιωτική τελετή περίπου 100 καλεσμένων στις 2 Ιουλίου και μια μεγάλη δεξίωση με σχεδόν 1.000 προσκεκλημένους στις 3 Ιουλίου.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

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