Όζι Όσμπορν: Η κόρη του τίμησε τη μνήμη του κάνοντας τατουάζ έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Όζι Όσμπορν: Η κόρη του τίμησε τη μνήμη του κάνοντας τατουάζ έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Πριν από μερικές μέρες η Κέλι Όσμπορν τίμησε και πάλι τον θρυλικό μουσικό, φορώντας στο Royal Ascot καπέλο σε σχήμα νυχτερίδας
Κάνοντας ένα τατουάζ τίμησε η Κέλι Όσμπορν τον πατέρα της, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.
Η κόρη του Όζι Όσμπορν έκανε ένα ιδιαίτερα συμβολικό τατουάζ προς τιμήν του θρυλικού frontman των Black Sabbath, ο οποίος πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών. Σε βίντεο που μοιράστηκε το μέσο MyLondon, η Κέλι Όσμπορν φαίνεται να κοιτάζει προς τα κάτω, ενώ στο πόδι της χαράσσονται στρογγυλά γυαλιά, ένα σχέδιο που παραπέμπει στο αγαπημένο αξεσουάρ του εμβληματικού μουσικού.
Ο Όζι πέθανε από «καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου» και «οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου», ενώ η στεφανιαία νόσος και η νόσος Πάρκινσον με αυτόνομη δυσλειτουργία αναφέρονται ως «συνυπάρχουσες αιτίες», σύμφωνα με πιστοποιητικό θανάτου του.
Την ημέρα της νεκρώσιμης πομπής του, που πραγματοποιήθηκε στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας στις 30 Ιουλίου 2025, η Κέλι Όσμπορν τίμησε τον ρόκερ φορώντας ένα ζευγάρι στρογγυλά γυαλιά με μωβ φακούς. Η μητέρα της, Σάρον Όσμπορν, η οποία ήταν παντρεμένη με τον «Πρίγκιπα του Σκότους» για 43 χρόνια, φορούσε στον λαιμό της ένα χρυσό δαχτυλίδι με διαμάντι, το οποίο οι θαυμαστές θεώρησαν ότι ήταν η βέρα του από την ανανέωση των όρκων τους το 2017.
Πριν από λίγο καιρό, στην έναρξη του Royal Ascot στο Μπέρκσαϊρ της Αγγλίας, η Όσμπορν είχε επίσης αποτίσει φόρο τιμής στον πατέρα της, φορώντας ένα καπέλο σε σχήμα νυχτερίδας, αναφορά στη διάσημη σύνδεσή του με το συγκεκριμένο μοτίβο.
Η κόρη του Όζι Όσμπορν έκανε ένα ιδιαίτερα συμβολικό τατουάζ προς τιμήν του θρυλικού frontman των Black Sabbath, ο οποίος πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών. Σε βίντεο που μοιράστηκε το μέσο MyLondon, η Κέλι Όσμπορν φαίνεται να κοιτάζει προς τα κάτω, ενώ στο πόδι της χαράσσονται στρογγυλά γυαλιά, ένα σχέδιο που παραπέμπει στο αγαπημένο αξεσουάρ του εμβληματικού μουσικού.
Ο Όζι πέθανε από «καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου» και «οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου», ενώ η στεφανιαία νόσος και η νόσος Πάρκινσον με αυτόνομη δυσλειτουργία αναφέρονται ως «συνυπάρχουσες αιτίες», σύμφωνα με πιστοποιητικό θανάτου του.
Kelly Osbourne Gets Heartfelt Tattoo Dedicated to Late Father Ozzy at the London Eye Nearly 1 Year After His Death https://t.co/j4ANBdcYO6— People (@people) July 3, 2026
Πριν από λίγο καιρό, στην έναρξη του Royal Ascot στο Μπέρκσαϊρ της Αγγλίας, η Όσμπορν είχε επίσης αποτίσει φόρο τιμής στον πατέρα της, φορώντας ένα καπέλο σε σχήμα νυχτερίδας, αναφορά στη διάσημη σύνδεσή του με το συγκεκριμένο μοτίβο.
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