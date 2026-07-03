Συλλογή με τις πρώτες ηχογραφήσεις των Coldplay πωλείται σε δημοπρασία
Συλλογή με τις πρώτες ηχογραφήσεις των Coldplay πωλείται σε δημοπρασία
Περιλαμβάνεται το τραγούδι «The World Is Not Enough» που ηχογραφήθηκε από τον Κρις Μάρτιν ως πιθανό τραγούδι τίτλων για την ομώνυμη ταινία του 1999 με τον Τζέιμς Μποντ αλλά ποτέ δεν κυκλοφόρησε
Συλλογή των πρώτων ηχογραφήσεων των Coldplay, στην οποία συμπεριλαμβάνεται demo, το οποίο ο αρχηγός του γκρουπ Κρις Μάρτιν παρουσίασε ως θέμα για ταινία του Τζέιμς Μποντ πωλούνται σε δημοπρασία.
Το αρχείο, το οποίο διατίθεται μέσω του οίκου Wax Poetics, περιλαμβάνει δίσκους του Βρετανού παραγωγού και ηχολήπτη Κρις Άλισον - ο οποίος επιμελήθηκε το EP του συγκροτήματος το 1999, «The Blue Room».
Ο Κρις Μάρτιν και τα άλλα μέλη της μπάντας ηχογράφησαν το πρότζεκτ των πέντε τραγουδιών λίγο αφότου υπέγραψαν συμβόλαιο με την Parlophone, μετά το ντεμπούτο EP τους, «Safety» (1998).
Στη συλλογή του Άλισον υπάρχουν πρωτότυπες κασέτες ήχου, εναλλακτικά μιξ και demos από τις πρώτες ηχογραφήσεις στα Orinoco Studios του Λονδίνου.
«Με παραγωγή, μίξη και ηχογράφηση από τον Κρις Άλισον το 1999, αυτές οι ηχογραφήσεις καταγράφουν μια κρίσιμη στιγμή στην εξέλιξη του συγκροτήματος, λίγο αφότου τα μέλη αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο και άρχισαν να ηχογραφούν επαγγελματικά», αναφέρεται στην περιγραφή.
Οι ηχογραφήσεις περιγράφονται ως οι «πρώτες επαγγελματικές ηχογραφήσεις σε στούντιο των Coldplay», οι οποίες έθεσαν τις βάσεις για το πρωτοποριακό ντεμπούτο άλμπουμ τους, «Parachutes» (2000). Μια πρώιμη έκδοση του «Don’t Panic» από το πρώτο LP του συγκροτήματος συμπεριλαμβάνεται στο «The Blue Room».
Η έκδοση του τραγουδιού «High Speed» από το EP του Άλισον κατέληξε τελικά στο «Parachutes».
Μια «εξαιρετική, ακυκλοφόρητη ηχογράφηση» είναι επίσης προς πώληση. Το «The World Is Not Enough» ηχογραφήθηκε από τον Κρις Μάρτιν ως πιθανό τραγούδι τίτλων για την ομώνυμη ταινία του 1999 με τον Τζέιμς Μποντ. Οι Garbage κατέληξαν να ηχογραφήσουν το επίσημο θέμα για την ταινία.
Η ηχογράφηση δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ εμπορικά ή δημόσια, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ενδεχομένως σημαντικά αντικείμενα της συλλογής, αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών
Ένα μέρος των εσόδων του Άλισον από αυτή τη συλλογή θα διατεθεί στο Restore The Music, φιλανθρωπικό οργανισμό με κοινωνικό αντίκτυπο που αντιμετωπίζει τη συστημική ανισότητα στη μουσική εκπαίδευση παρέχοντας επιχορηγήσεις σε κρατικά σχολεία σε περιοχές με κοινωνικοοικονομική στέρηση.
Το αρχείο, το οποίο διατίθεται μέσω του οίκου Wax Poetics, περιλαμβάνει δίσκους του Βρετανού παραγωγού και ηχολήπτη Κρις Άλισον - ο οποίος επιμελήθηκε το EP του συγκροτήματος το 1999, «The Blue Room».
Ο Κρις Μάρτιν και τα άλλα μέλη της μπάντας ηχογράφησαν το πρότζεκτ των πέντε τραγουδιών λίγο αφότου υπέγραψαν συμβόλαιο με την Parlophone, μετά το ντεμπούτο EP τους, «Safety» (1998).
Coldplay’s Early Studio Tapes, Unheard Chris Martin Bond Demo Head to Auctionhttps://t.co/KfapZEf2tB— billboard (@billboard) July 2, 2026
Στη συλλογή του Άλισον υπάρχουν πρωτότυπες κασέτες ήχου, εναλλακτικά μιξ και demos από τις πρώτες ηχογραφήσεις στα Orinoco Studios του Λονδίνου.
«Με παραγωγή, μίξη και ηχογράφηση από τον Κρις Άλισον το 1999, αυτές οι ηχογραφήσεις καταγράφουν μια κρίσιμη στιγμή στην εξέλιξη του συγκροτήματος, λίγο αφότου τα μέλη αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο και άρχισαν να ηχογραφούν επαγγελματικά», αναφέρεται στην περιγραφή.
Οι ηχογραφήσεις περιγράφονται ως οι «πρώτες επαγγελματικές ηχογραφήσεις σε στούντιο των Coldplay», οι οποίες έθεσαν τις βάσεις για το πρωτοποριακό ντεμπούτο άλμπουμ τους, «Parachutes» (2000). Μια πρώιμη έκδοση του «Don’t Panic» από το πρώτο LP του συγκροτήματος συμπεριλαμβάνεται στο «The Blue Room».
Η έκδοση του τραγουδιού «High Speed» από το EP του Άλισον κατέληξε τελικά στο «Parachutes».
Μια «εξαιρετική, ακυκλοφόρητη ηχογράφηση» είναι επίσης προς πώληση. Το «The World Is Not Enough» ηχογραφήθηκε από τον Κρις Μάρτιν ως πιθανό τραγούδι τίτλων για την ομώνυμη ταινία του 1999 με τον Τζέιμς Μποντ. Οι Garbage κατέληξαν να ηχογραφήσουν το επίσημο θέμα για την ταινία.
Η ηχογράφηση δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ εμπορικά ή δημόσια, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ενδεχομένως σημαντικά αντικείμενα της συλλογής, αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών
Ένα μέρος των εσόδων του Άλισον από αυτή τη συλλογή θα διατεθεί στο Restore The Music, φιλανθρωπικό οργανισμό με κοινωνικό αντίκτυπο που αντιμετωπίζει τη συστημική ανισότητα στη μουσική εκπαίδευση παρέχοντας επιχορηγήσεις σε κρατικά σχολεία σε περιοχές με κοινωνικοοικονομική στέρηση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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