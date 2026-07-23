Σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για Τραμπ: Ο παραληρηματικός πρόεδρος είναι πλέον σε απόγνωση, η απάντησή μας σε επιθέσεις θα είναι σφοδρή
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Σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για Τραμπ: Ο παραληρηματικός πρόεδρος είναι πλέον σε απόγνωση, η απάντησή μας σε επιθέσεις θα είναι σφοδρή

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι οι απειλές του Αμερικανού προέδρου αποτυπώνουν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να κάμψουν την αντίσταση της Τεχεράνης

Σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για Τραμπ: Ο παραληρηματικός πρόεδρος είναι πλέον σε απόγνωση, η απάντησή μας σε επιθέσεις θα είναι σφοδρή
Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, να χαρακτηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ «παραληρηματικό» και να τον κατηγορεί ότι ενεργεί από «απόγνωση», προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε επίθεση σε πολιτικές υποδομές θα προκαλέσει σκληρή κλιμάκωση από την ιρανική πλευρά.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι οι απειλές του Αμερικανού προέδρου αποτυπώνουν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να κάμψουν την αντίσταση της Τεχεράνης, παρά τα συνεχή στρατιωτικά πλήγματα που δέχεται το Ιράν και τις επιθέσεις που εξαπολύει σε απάντηση εναντίον χωρών του Κόλπου.

«Ο παραληρηματικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πέρασε από το "Παιχνίδι του Τρελού" στο "Παιχνίδι του Απελπισμένου" με τα φονικά του λάθη. Η επίθεση εναντίον των προσκυνητών στη Σαλαμτσέχ και οι απειλές για επιθέσεις σε υποδομές δεν είναι παρά δείγματα απόγνωσης και αδυναμίας. Η απάντηση του Ιράν σε επιθέσεις κατά υποδομών θα είναι κλιμακούμενη και σφοδρή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρεζαΐ.


Οι απειλές Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές


Οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου ήρθαν μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν ιρανική γέφυρα ή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που η Τεχεράνη θα στοχοποιεί πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Σήμερα, ο Τραμπ κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική του, προειδοποιώντας ότι επίκειται μια πρωτοφανής «μαζική» επίθεση εναντίον του Ιράν.
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Τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο


Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, οι επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών απαγορεύονται και μπορούν να συνιστούν έγκλημα πολέμου.

Εξαιρέσεις προβλέπονται μόνο σε περιπτώσεις όπου οι συγκεκριμένες υποδομές συμβάλλουν άμεσα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και η καταστροφή τους προσφέρει σαφές και συγκεκριμένο στρατιωτικό πλεονέκτημα.

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