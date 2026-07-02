«Μάγεψε» ο Moby στη sold out συναυλία του στην Αθήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Release Athens Festival (@release_athens)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carolina (@carolinajacq)

Το βράδυ αυτό, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, πραγματοποιήθηκε και μία πρόταση γάμου. Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, η οποία συμμετείχε στο Survivor αλλά και στο Exathlon, είπε το «ναι» τον σύντροφό της και το ανακοίνωσε με μία φωτογραφία στο Instagram, δείχνοντας το δαχτυλίδι της πρότασης και σημειώνοντας στη λεζάντα: «Είπε "μωρό μου, ήρθε η ώρα"».