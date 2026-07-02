«Μάγεψε» ο Moby στη sold out συναυλία του στην Αθήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Μάγεψε» ο Moby στη sold out συναυλία του στην Αθήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
20.000 θαυμαστές του μουσικού γέμισαν την Πλατεία Νερού και διασκέδασαν με τις επιτυχίες του - Η πρόταση γάμου που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του live
Μία εντυπωσιακή και sold out συναυλία πραγματοποίησε ο Moby στην Αθήνα.
Το βράδυ της Τετάρτης 1 Ιουλίου ο μουσικός εμφανίστηκε στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του φετινού Realease Athens Festival που γιορτάζει δέκα χρόνια και γέμισε τον χώρο με περίπου 20.000 θαυμαστές του, οι οποίοι παρακολούθησαν το live του και διασκέδασαν ακούγοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
Μαζί του στη σκηνή ανέβηκαν και οι Garbage αλλά και οι Pale Blue Eyes, οι οποίοι έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media οι θεατές είχαν σηκώσει τα κινητά τους ψηλά με τους φακούς τους ανοιχτούς, τη στιγμή που το «Porcelain» ηχούσε στον χώρο, δημιουργώντας μία μαγική εικόνα μέσα στο σκοτάδι.
Το βράδυ της Τετάρτης 1 Ιουλίου ο μουσικός εμφανίστηκε στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του φετινού Realease Athens Festival που γιορτάζει δέκα χρόνια και γέμισε τον χώρο με περίπου 20.000 θαυμαστές του, οι οποίοι παρακολούθησαν το live του και διασκέδασαν ακούγοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
Μαζί του στη σκηνή ανέβηκαν και οι Garbage αλλά και οι Pale Blue Eyes, οι οποίοι έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media οι θεατές είχαν σηκώσει τα κινητά τους ψηλά με τους φακούς τους ανοιχτούς, τη στιγμή που το «Porcelain» ηχούσε στον χώρο, δημιουργώντας μία μαγική εικόνα μέσα στο σκοτάδι.
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@releaseathensfestival This is Moby in Porcelain 💎 #releaseathens26 #moby #makingmemoriestogether #10yearanniversary ♬ original sound - Release Athens Festival
@miriam_an01 Magic happens🤘🏻🖤 #Moby#releaseathens#foryou @Release Athens Festival ♬ πρωτότυπος ήχος - Marianna🩷
@sof_pl Moby release festival Athens!! #moby #releasefestival #ath ♬ πρωτότυπος ήχος - Sof Pl
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Το βράδυ αυτό, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, πραγματοποιήθηκε και μία πρόταση γάμου. Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, η οποία συμμετείχε στο Survivor αλλά και στο Exathlon, είπε το «ναι» τον σύντροφό της και το ανακοίνωσε με μία φωτογραφία στο Instagram, δείχνοντας το δαχτυλίδι της πρότασης και σημειώνοντας στη λεζάντα: «Είπε "μωρό μου, ήρθε η ώρα"».
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