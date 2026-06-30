Ο Κέβιν Σπέισι νιώθει και πάλι ευπρόσδεκτος στο Χόλιγουντ, εννιά χρόνια μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε το 2017 για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση και το 2023 αθωώθηκε για υποθέσεις που αφορούσαν τέσσερις άνδρες, ενώ το 2026 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τρεις ακόμη