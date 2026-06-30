Ο Κέβιν Σπέισι νιώθει και πάλι ευπρόσδεκτος στο Χόλιγουντ, εννιά χρόνια μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση
Ο Κέβιν Σπέισι νιώθει και πάλι ευπρόσδεκτος στο Χόλιγουντ, εννιά χρόνια μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση
Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε το 2017 για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση και το 2023 αθωώθηκε για υποθέσεις που αφορούσαν τέσσερις άνδρες, ενώ το 2026 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τρεις ακόμη
Ευπρόσδεκτος και πάλι στο Χόλιγουντ νιώθει ο Κέβιν Σπέισι, μετά από σχεδόν μία δεκαετία που η καριέρα του είχε «παγώσει» λόγω σοβαρών καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση.
Ο ηθοποιός είδε την καριέρα του να καταρρέει το 2017, όταν ήρθαν στο φως καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε. Το 2023 αθωώθηκε σε ποινική δίκη στο Λονδίνο για υποθέσεις που αφορούσαν τέσσερις άνδρες, ενώ το 2026 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τρεις ακόμη.
Μιλώντας στο podcast Club Random, ο 66χρονος ηθοποιός περιέγραψε την περίοδο αυτή ως μια «εννιάχρονη φυλακή στο Χόλιγουντ», τονίζοντας ότι πλέον βλέπει τα πράγματα να αλλάζουν: «Νιώθω πιο ευπρόσδεκτος πλέον. Νιώθω πως τα πράγματα κινούνται προς την κατεύθυνση που ελπίζαμε».
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Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν φλέρταρε με πολλούς άνδρες, ωστόσο υποστήριξε πως οι κατηγορίες διογκώθηκαν. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι για χρόνια κρατούσε κρυφή τη σεξουαλικότητά του, κάτι που, όπως υποστηρίζει, συνέβαλε στη δημιουργία φημών και επιθέσεων εναντίον του.
Ο Σπέισι υποστήριξε ακόμη ότι έχει δικαιωθεί «σε κάθε δικαστήριο με ενόρκους», υπενθυμίζοντας ότι το 2022, δικαστήριο στη Νέα Υόρκη έκρινε πως δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο εστιάζει τόσο στην επαγγελματική του επιστροφή όσο και στην προσωπική του ζωή: «Δεν έχω σταθερή σχέση, αλλά είμαι διαθέσιμος», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ηθοποιός, που έχει τιμηθεί με Όσκαρ για τις ταινίες American Beauty και The Usual Suspects, είχε απομακρυνθεί από τη σειρά House of Cards και αντικαταστάθηκε στην ταινία All the Money in the World μετά τις πρώτες καταγγελίες.
Πλέον, ο Κέβιν Σπέισι εμφανίζεται αισιόδοξος για το μέλλον, θεωρώντας πως «εννιά χρόνια είναι αρκετά» και ότι το Χόλιγουντ είναι έτοιμο να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
Ο ηθοποιός είδε την καριέρα του να καταρρέει το 2017, όταν ήρθαν στο φως καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε. Το 2023 αθωώθηκε σε ποινική δίκη στο Λονδίνο για υποθέσεις που αφορούσαν τέσσερις άνδρες, ενώ το 2026 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τρεις ακόμη.
Μιλώντας στο podcast Club Random, ο 66χρονος ηθοποιός περιέγραψε την περίοδο αυτή ως μια «εννιάχρονη φυλακή στο Χόλιγουντ», τονίζοντας ότι πλέον βλέπει τα πράγματα να αλλάζουν: «Νιώθω πιο ευπρόσδεκτος πλέον. Νιώθω πως τα πράγματα κινούνται προς την κατεύθυνση που ελπίζαμε».
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν φλέρταρε με πολλούς άνδρες, ωστόσο υποστήριξε πως οι κατηγορίες διογκώθηκαν. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι για χρόνια κρατούσε κρυφή τη σεξουαλικότητά του, κάτι που, όπως υποστηρίζει, συνέβαλε στη δημιουργία φημών και επιθέσεων εναντίον του.
Ο Σπέισι υποστήριξε ακόμη ότι έχει δικαιωθεί «σε κάθε δικαστήριο με ενόρκους», υπενθυμίζοντας ότι το 2022, δικαστήριο στη Νέα Υόρκη έκρινε πως δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο εστιάζει τόσο στην επαγγελματική του επιστροφή όσο και στην προσωπική του ζωή: «Δεν έχω σταθερή σχέση, αλλά είμαι διαθέσιμος», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ηθοποιός, που έχει τιμηθεί με Όσκαρ για τις ταινίες American Beauty και The Usual Suspects, είχε απομακρυνθεί από τη σειρά House of Cards και αντικαταστάθηκε στην ταινία All the Money in the World μετά τις πρώτες καταγγελίες.
Πλέον, ο Κέβιν Σπέισι εμφανίζεται αισιόδοξος για το μέλλον, θεωρώντας πως «εννιά χρόνια είναι αρκετά» και ότι το Χόλιγουντ είναι έτοιμο να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
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