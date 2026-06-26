Άριελ Κωνσταντινίδη: Η σκέψη της μητέρας μου όταν μπήκα στην τηλεόραση ήταν «δεν θα μας ξεφτιλίσεις, θα είσαι πρώτη»
Άριελ Κωνσταντινίδη: Η σκέψη της μητέρας μου όταν μπήκα στην τηλεόραση ήταν «δεν θα μας ξεφτιλίσεις, θα είσαι πρώτη»
Στον χώρο της τηλεόρασης μπήκα μόνη μου, από την ανάγκη μου για να έχω παρέα, σχολίασε η ηθοποιός
Την πίεση που δεχόταν από τη μητέρα της όταν ξεκίνησε την πορεία της στην τηλεόραση περιέγραψε η Άριελ Κωνσταντινίδη, αναφέροντας ότι της έλεγε χαρακτηριστικά πως έπρεπε να είναι πρώτη και να μην ντροπιάσει την οικογένειά της.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star, που προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, σχολιάζοντας πως τα πρώτα της βήματα στον χώρο της τηλεόρασης δεν έγιναν από κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά από την ανάγκη της για επικοινωνία με άλλους ανθρώπους.
Περιγράφοντας το άγχος που της προκαλούσε η μητέρα της σχετικά με τις επιδόσεις της, η Άριελ Κωνσταντινίδη είπε: «Στον χώρο της τηλεόρασης μπήκα μόνη μου, από την ανάγκη μου για να έχω παρέα. Με πήγαιναν με το ζόρι, απλώς η σκέψη της μητέρας μου ήταν “δεν θα μας ξεφτιλίσεις, θα πας και θα είσαι πρώτη”. Αυτό ήταν πολύ αγχωτικό για εμένα. Γι’ αυτό και έχει γίνει πολύ ανθεκτική και μπορώ και επιβιώνω σε όλα τα χαώδη συστήματα που μπορείς να με βάλεις. Βρίσκω την τρύπα να ανασαίνω. Είχα πολύ μπερδεμένο στο κεφάλι μου το κακοποιητικό σύστημα ως κανονικό σύστημα. Αυτό θέλει πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας και εμβάθυνσης για να το βγάλεις».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star, που προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, σχολιάζοντας πως τα πρώτα της βήματα στον χώρο της τηλεόρασης δεν έγιναν από κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά από την ανάγκη της για επικοινωνία με άλλους ανθρώπους.
Περιγράφοντας το άγχος που της προκαλούσε η μητέρα της σχετικά με τις επιδόσεις της, η Άριελ Κωνσταντινίδη είπε: «Στον χώρο της τηλεόρασης μπήκα μόνη μου, από την ανάγκη μου για να έχω παρέα. Με πήγαιναν με το ζόρι, απλώς η σκέψη της μητέρας μου ήταν “δεν θα μας ξεφτιλίσεις, θα πας και θα είσαι πρώτη”. Αυτό ήταν πολύ αγχωτικό για εμένα. Γι’ αυτό και έχει γίνει πολύ ανθεκτική και μπορώ και επιβιώνω σε όλα τα χαώδη συστήματα που μπορείς να με βάλεις. Βρίσκω την τρύπα να ανασαίνω. Είχα πολύ μπερδεμένο στο κεφάλι μου το κακοποιητικό σύστημα ως κανονικό σύστημα. Αυτό θέλει πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας και εμβάθυνσης για να το βγάλεις».
Δείτε το βίντεο
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