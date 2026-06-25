Σαμ Γουόρθινγκτον: Ήταν επιλογή μας να μην εκθέσουμε τα παιδιά μας, αργότερα μπορούν να επιλέξουν τι θα κάνουν, λέει η σύζυγός του
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Σαμ Γουόρθινγκτον Σύζυγος Παιδιά

Σαμ Γουόρθινγκτον: Ήταν επιλογή μας να μην εκθέσουμε τα παιδιά μας, αργότερα μπορούν να επιλέξουν τι θα κάνουν, λέει η σύζυγός του

Είναι ωραίο να τα προστατεύεις όσο περισσότερο μπορείς, σημείωσε η Λάρα Γουόρθινγκτον

Σαμ Γουόρθινγκτον: Ήταν επιλογή μας να μην εκθέσουμε τα παιδιά μας, αργότερα μπορούν να επιλέξουν τι θα κάνουν, λέει η σύζυγός του
Ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η σύζυγός του, Λάρα, έχουν πάρει την απόφαση να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η γυναίκα του ηθοποιού μίλησε γι' αυτή τη συνειδητή επιλογή του ζευγαριού που έχει αποκτήσει τρεις γιους. Όπως είπε, ήξεραν από την αρχή ότι ήθελαν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από την έκθεση, ώστε να έχουν μια φυσιολογική ανατροφή.

«Νομίζω ότι η ιδιωτικότητα είναι κυρίως επιλογή. Ήταν πάντα δική μας επιλογή να μην εκθέσουμε τα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή», δήλωσε στο nine.com.au. και συνέχισε λέγοντας:«Τώρα είναι μεγαλύτερα. Όπως ο γιος μου, ο Ρόκετ, είναι 11 ετών, και είναι ωραίο. Μπορούν πάντα να επιλέξουν τι θέλουν να κάνουν αργότερα, αλλά νομίζω ότι για τη δεκαετία που ήταν μωρά, είναι ωραίο να τα προστατεύεις όσο περισσότερο μπορείς».

Η Λάρα και ο Σαμ Γουόρθινγκτον άρχισαν να βγαίνουν το 2013 και παντρεύτηκαν την επόμενη χρονιά. Το ζευγάρι υποδέχθηκε τον πρώτο του γιο, Ρόκετ, στις 24 Μαρτίου 2015 στο Λος Άντζελες.

Το δεύτερο παιδί τους, ο Ρέισερ, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2016, περίπου 18 μήνες αργότερα. Το ζευγάρι απέκτησε τον μικρότερο γιο του, Ρίβερ, τον Ιούνιο του 2020. Αν και είναι και οι δύο Αυστραλοί, ζουν πλέον μαζί με τα παιδιά τους στη Νέα Υόρκη.

Φωτογραφία: Shutterstock

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