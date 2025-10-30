Δέσποινα Μοιραράκη για τον θάνατο του συζύγου της: Υπάρχει μια τεράστια πληγή, ήταν μοναδική η σχέση μας
Τον κρατώ μέσα στην καρδιά μου, είπε η επιχειρηματίας για τον Γιάννη Κοντούλη που πέθανε από καρκίνο πριν από τρία χρόνια
Ως μία τεράστια πληγή χαρακτήρισε η Δέσποινα Μοιραράκη τον θάνατο του συζύγου της, Γιάννη Κοντούλη, που έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια από καρκίνο. Η επιχειρηματίας εξομολογήθηκε ότι έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν βρίσκεται πλέον στο πλευρό της και τόνισε πως τα χρόνια που μοιράστηκαν ήταν τα πιο όμορφα της ζωής της.
Αναφερόμενη στην απώλεια του συζύγου της, η Δέσποινα Μοιραράκη εκμυστηρεύτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου: «Ο Γιάννης έφυγε πριν από τριάμισι χρόνια. Έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει στη ζωή μου, έχω συνειδητοποιήσει ότι πορεύομαι αυτή τη στιγμή χωρίς να είναι εκείνος. Επειδή ήταν όμως ό,τι ωραιότερο έχω ζήσει ως άνθρωπος, ως γυναίκα, ακόμα και ως μητέρα, ήταν μοναδική η σχέση μας, τον κρατώ μέσα στην καρδιά μου».
Όπως είπε η επιχειρηματίας, το να μιλάει για εκείνον ή να βλέπει φωτογραφίες του δεν της προκαλεί πόνο. «Υπάρχει μια τεράστια πληγή η οποία, όμως, έχει γίνει γύρω γύρω με μπετό. Δεν με στενοχωρεί να μιλάω για εκείνον, δεν με στενοχωρεί να έρχονται εικόνες στο κινητό μου και να τον βλέπω. Το βιώνω, όσο γίνεται, ωραία», συμπλήρωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δέσποινα Μοιραράκη μοιράστηκε ότι ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του Γιάννη Κοντούλη ένιωθε την ανάγκη να φοράει μαύρα ρούχα. «Φόρεσα τα μαύρα για 1,5 χρόνο. Στην ψυχή μου αισθανόμουν πως δεν μπορούσα να φορέσω τίποτα άλλο εκτός από μαύρο. Επειδή τότε ήταν η αρχή της εκπομπής που παρουσιάζω το Cash or Trash, με παρακαλούσαν – με πολύ ευγενικό τρόπο – και έβαζα κανένα λευκό πουκάμισο. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα, ήταν εσωτερική μου ανάγκη», εξήγησε.
Η απόφαση της, τόνισε η ίδια, δεν σχετιζόταν με την εντύπωση που θα δημιουργούσε ο κόσμος για εκείνη, αλλά με το ότι η ψυχή της ήταν «μαύρη». «Δεν το έκανα για να βλέπει ο κόσμος ότι φοράω μαύρα. Αισθανόμουν ότι ήταν τόσο μαύρη η ψυχή μου που δεν μπορούσα να βάλω τίποτα, εκτός από μαύρο. Ήταν τόσο υπέροχος ο άνθρωπος αυτός. Θα τον αγαπώ για πάντα, θα τον έχω πάντα μέσα στην ψυχή μου, ό, τι και να έρθει, ό,τι και να γίνει. Ήταν η ωραιότερη φάση της ζωής μου», πρόσθεσε.
