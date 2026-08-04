Εκρηκτικό ράλι στη Wall Street: Πρώτη φορά πάνω από τις 54.000 ο Dow και πάνω από τις 7.700 ο S&P 500

Οι προσδοκίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εκτόξευσαν τη Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, οδηγώντας τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά. Με τον τρόπο αυτό η αγορά επέκτεινε το εντυπωσιακό ανοδικό ξεκίνημα του Αυγούστου, μετά από έναν συνολικά αρνητικό Ιούλιο.Στο ταμπλό, ο Dow Jones «έκλεψε» την παράσταση με ένα εντυπωσιακό ράλι που τον οδήγησε για πρώτη φορά πάνω από το φράγμα των 54.000 μονάδων. Συγκεκριμένα ο δείκτης πρόσθεσε 907 μονάδες ή 1,71%. Στο ίδιο τέμπο και ο S&P 500 που κατέγραψε επίσης ένα ακόμη ρεκόρ, στις 7.736 μονάδες, με άνοδο 1,79%, ενώ ο Nasdaq με ισχυρό άλμα 2,59% διαμορφώθηκε στις 26.584 μονάδες.Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν περαιτέρω με το 10ετές να πέφτει στο 4,619% και το 30ετές να κατεβαίνει στο 5,177%, ήτοι επιτέλους κάτω από το 5,2%.Το θετικό κλίμα δημιουργήθηκε από μια σειρά παραγόντων: από τηνκαι τη δραστική πτώση του πετρελαίου έως τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και την ανάκαμψη του ταλαιπωρημένου τεχνολογικού κλάδου.Οι ενδείξεις ότι μια προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, βρίσκεται πιο κοντά ενίσχυσαν την επενδυτική αισιοδοξία. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη καταρτιστεί σχετική πρόταση, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για την επίτευξη συμφωνίας που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας.Παράλληλα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στην αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ. Τόσο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο όσο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εξέφρασαν αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών, με τον τελευταίο να δηλώνει στο CNBC ότι «υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία ακόμη και σήμερα ή αύριο».«Οι αγορές αντιδρούν στην πιθανότητα ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα συμβάλει στην ομαλοποίηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και θα μειώσει τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας», επεσήμανε ο Τόνι Μιάνο του Wells Fargo Investment Institute.Όπως εξήγησε,, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει άμεσα στα επιθυμητά επίπεδα. Οι πιέσεις που συνδέονται με την ενέργεια ενδέχεται να αποκλιμακωθούν, όμως οι υπόλοιπες κατηγορίες τιμών πιθανότατα θα παραμείνουν επίμονες, περιορίζοντας τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.Υπό τα δεδομένα αυτά, οι πετρελαϊκές τιμές που χθες είχαν υποχωρήσει πάνω από 5%, έχασαν επιπλέον 5% σήμερα, με το Brent να κατεβαίνει κάτω από το όριο των 80 δολαρίων και το αμερικανικό WTI να κινείται λίγο πάνω από τα 75 δολάρια.Η αποκλιμάκωση της ενεργειακής πίεσης ελπίζεται να επιτρέψει στη Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για μεγαλύτερο διάστημα, παρά το γεγονός ότι για την ώρα τα προγνωστικά εξακολουθούν να δίνουν 61% πιθανότητες αύξησης τους στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.Πάντως, τα προγνωστικά αυτά ενδεχομένως να μεταβληθούν τις επόμενες ημέρες αναλόγως και με τα στοιχεία για την αγορά εργασίας. Σήμερα η έκθεση JOLTS έδειξε ότι οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν τον Ιούνιο, ενώ οι προσλήψεις αυξήθηκαν ελαφρώς, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση για εργαζομένους παραμένει σχετικά σταθερή. Αύριο, Τετάρτη, ακολουθεί η έκθεση ADP για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα, ενώ κομβικής σημασίας είναι η έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή.Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της LPL Financial, Τζέφρι Ρόουτς,, ενώ το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι αυξήθηκε στο 4,3%.

«Ένα ιδιαίτερα ισχυρό αποτέλεσμα (από το Jobs Report) θα ενίσχυε το επιχείρημα υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ειδικά όσο ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός», εξήγησε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro. «Αντίθετα, μια απογοητευτική έκθεση, σε συνδυασμό με την ασθενέστερη του αναμενομένου αύξηση του ΑΕΠ που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να δώσει στη Fed μεγαλύτερα περιθώρια να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική».Στο επιχειρηματικό μέτωπο, τα αποτελέσματα τριμήνου συνέχισαν να επηρεάζουν τις επενδυτικές τάσεις και να αποτελούν παράγοντα ώθησης για την αγορά, δεδομένου ότι η περίοδος εξελίσσεται πολύ καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις.Μέχρι στιγμής, περίπου το 85% των εταιρειών του S&P 500 έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη τους, ενώ ο συνολικός ρυθμός αύξησης των εταιρικών κερδών διαμορφώνεται κοντά στο 47%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021.Ακόμη και αν εξαιρεθούν οι έκτακτες λογιστικές επιδράσεις από τα αποτελέσματα της Alphabet και της Amazon, η αύξηση των κερδών παραμένει κοντά στο 29%, επιβεβαιώνοντας ότι η κερδοφορία των αμερικανικών επιχειρήσεων παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή και συνεχίζει να στηρίζει το ανοδικό momentum των αγορών.Στη λίστα των ανακοινώσεων προστέθηκαν η Palantir Technologies, με τη μετοχή της να εκτινάσσεται κοντά στο 30%, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα έσοδα και την κερδοφορία του συνόλου της χρήσης, κάνοντας λόγο για «εξωπραγματική» ζήτηση για τις πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων της.Ισχυρά κέρδη, επίσης, για τη μετοχή της Caterpillar που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, όπως και της Wayfair, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2021.Δυναμική ήταν και η επιστροφή του AI trade, που είχε διακοπεί απότομα τον Ιούλιο, αντανακλώντας τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις, τον χρόνο απόδοσης των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του βασικού δείκτη των ημιαγωγών. Ο Philadelphia Semiconductor Index έκλεισε με ισχυρές απώλειες 20,6% τον Ιούλιο, σημειώνοντας τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον Οκτώβριο του 2008, στην κορύφωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.Όμως, τις τελευταίες τέσσερις συνεδριάσεις έχει καταγράψει το ισχυρότερο ανοδικό ράλι από το 2020, κερδίζοντας μόνο σήμερα πάνω από 7%.Το κλίμα άρχισε να αλλάζει, τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα των εταιρειών της ομάδας των Υπέροχων Επτά. Αναλόγως και στη συνεδρίαση της Τρίτης ο τεχνολογικός κλάδος ξεχώρισε, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές τα μικροτσίπ, όπως η AMD, η Micron Technology και η Broadcom.Αξιοσημείωτο και το ράλι της SpaceX κοντά στο 10%, μετά από ένα δύσκολο διάστημα για τη μετοχή της διαστημικής εταιρείας λόγω των προσδοκιών για τα οικονομικά της αποτελέσματα.Πραγματικά, η αγορά περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα πρώτα τριμηνιαία αποτελέσματα της SpaceX, μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, τα οποία θεωρούνται κρίσιμο τεστ για ολόκληρο το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Κομβικές θεωρούνται ειδικά οι προβλέψεις της διοίκησης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Starlink, των διαστημικών εκτοξεύσεων, του προγράμματος Starship και των επενδύσεων στην AI.«Τα αποτελέσματα της SpaceX θα βοηθήσουν τους επενδυτές να αξιολογήσουν κατά πόσο η πρόοδος στη Starlink, στις εκτοξεύσεις, στο πρόγραμμα Starship και στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δικαιολογήσει τις εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες που έχουν ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις», εξήγησε ο επικεφαλής επενδυτικών λύσεων της AJ Bell, Τζέιμς Φλίντοφτ.