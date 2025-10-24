Ο Τζον Μπον Τζόβι δήλωσε ενθουσιασμένος και ευγνώμων για τη νέα του περιοδεία μετά την επέμβαση στις φωνητικές χορδές
Το «Forever Tour» θα ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο του 2026
Ευγνώμων που μπορεί να επιστρέψει στη σκηνή μετά την επέμβαση που έκανε στις φωνητικές χορδές του, δήλωσε ο Τζον Μπον Τζόβι. Ο 63χρονος τραγουδιστής υποβλήθηκε σε επέμβαση το 2022 και χρειάστηκε τρία χρόνια αποκατάστασης προκειμένου να μπορέσει να τραγουδήσει ξανά live.
«Είμαι ενθουσιασμένος. Νιώθω επίσης ευγνώμων», είπε στο Reuters ο Μπον Τζόβι, μετά από συνέντευξη Τύπου στο Στάδιο Γουέμπλεϊ, για την περιοδεία του 2026. «Η αποκατάσταση διήρκησε πολύ. Είναι σαν να είσαι αθλητής… διότι εκπαιδεύεσαι ξανά (σαν) ένα κάταγμα στο πόδι για έναν ποδοσφαιριστή σε αυτό το γήπεδο. Πρέπει να περπατάς σιγά σιγά μέχρι να μπορείς να τρέξεις», πρόσθεσε.
Το συγκρότημα, που ο Μπον Τζόβι ίδρυσε το 1983, ανακοίνωσε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου το «Forever Tour», αναφέροντας πως θα ξεκινήσει στις 7 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη στο Madison Square Garden.
Στη συνέχεια, οι Bon Jovi θα εμφανιστούν στο στάδιο Murrayfield του Εδιμβούργου και το Croke Park του Δουβλίνου τον Αύγουστο, προτού ολοκληρώσουν την περιοδεία τους στο στάδιο Wembley του Λονδίνου την 4η Σεπτεμβρίου. Το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας σηματοδοτεί τα πρώτα σόου του συγκροτήματος στη Βρετανία και την Ιρλανδία από το 2019.
«Η έμπνευση δεν προήλθε από την επιστροφή στη σκηνή. Η έμπνευση (προέρχεται) όταν γράφεις ένα τραγούδι και νιώθεις αυτήν την απήχηση μεταξύ των ηχητικών κυμάτων της μουσικής και του συγκροτήματος και αυτήν την απήχηση μεταξύ εσένα και του συγκροτήματος και του κοινού», είπε ο Μπον Τζόβι σχετικά με την απόφασή του για μια ακόμη περιοδεία.
Η ανακοίνωση της περιοδείας συμπίπτει με την κυκλοφορία του «Forever (Legendary Edition)», μιας νέας έκδοσης του άλμπουμ του 2024 των Bon Jovi, με συνεργασίες με τους Ρόμπι Γουίλιαμς, Μπρους Σπρίνγκστιν και Αβρίλ Λαβίν.
Jon Bon Jovi is “excited” to return to the stage for the first time since undergoing vocal surgery in 2022, which led to years of rigorous rehabilitation. pic.twitter.com/l5NPu3GGVL— USA TODAY Life (@usatodaylife) October 24, 2025
