Συγκινήθηκε η Φουρέιρα στα Mad VMA: Δώσατε την ευκαιρία στη μικρή Ελένη από μία ξένη χώρα να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα
Συγκινήθηκε η Φουρέιρα στα Mad VMA: Δώσατε την ευκαιρία στη μικρή Ελένη από μία ξένη χώρα να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα
Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τον Αλμπέρτο που είναι πάντα εκεί, είπε η τραγουδίστρια
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Ελένη Φουρέιρα στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, όπου αναφέρθηκε στη διαδρομή της από την Αλβανία στην Ελλάδα, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της που, όπως είπε, έδωσαν στη «μικρή Ελένη» την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρό της.
Η τραγουδίστρια κέρδισε δύο βραβεία στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do. Πιο αναλυτικά, η Ελένη Φουρέιρα ξεχώρισε με το «Alleluia» κερδίζοντας το βραβείο στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς, ενώ αναδείχτηκε και Best Performer.
Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πρώτο της βραβείο, η τραγουδίστρια δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ευχαριστώντας τον κόσμο, την οικογένειά της και τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία για τη στήριξή τους. Όπως είπε η ίδια: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή γιατί σημαίνουν πάρα πολλά αυτά τα βραβεία για εμένα. Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι πάντα εκεί, όσες πρόβες και να κάνω, τη μανούλα μου που μου φέρνει κάθε μέρα φαγητό στο σπίτι γιατί δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω. Να ευχαριστήσω τον άντρα μου, τον Αλμπέρτο, που είναι τώρα στο σπίτι με το παιδί μου. Είναι πάντα εκεί για να μπορώ εγώ να κάνω δύο ημέρες βιντεοκλίπ. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, που δώσατε την ευκαιρία στη μικρή Ελένη που ήρθε από ξένη χώρα εδώ στην Ελλάδα να μπορεί να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια κέρδισε δύο βραβεία στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do. Πιο αναλυτικά, η Ελένη Φουρέιρα ξεχώρισε με το «Alleluia» κερδίζοντας το βραβείο στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς, ενώ αναδείχτηκε και Best Performer.
Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πρώτο της βραβείο, η τραγουδίστρια δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ευχαριστώντας τον κόσμο, την οικογένειά της και τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία για τη στήριξή τους. Όπως είπε η ίδια: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή γιατί σημαίνουν πάρα πολλά αυτά τα βραβεία για εμένα. Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι πάντα εκεί, όσες πρόβες και να κάνω, τη μανούλα μου που μου φέρνει κάθε μέρα φαγητό στο σπίτι γιατί δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω. Να ευχαριστήσω τον άντρα μου, τον Αλμπέρτο, που είναι τώρα στο σπίτι με το παιδί μου. Είναι πάντα εκεί για να μπορώ εγώ να κάνω δύο ημέρες βιντεοκλίπ. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, που δώσατε την ευκαιρία στη μικρή Ελένη που ήρθε από ξένη χώρα εδώ στην Ελλάδα να μπορεί να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ».
Δείτε το βίντεο
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