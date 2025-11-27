Λένα Δροσάκη για τρίτο κύκλο στις «Σέρρες»: Όλοι είμαστε θετικοί, αλλά δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη

της «Νάνσυς» περιγράφοντας αρχικά τα συναισθήματά της για τη συμμετοχή της σε ένα τόσο πετυχημένο πρότζεκτ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», που προβλήθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «σταθμό για τα ελληνικά δεδομένα».





σήμερα