Λένα Δροσάκη για τρίτο κύκλο στις «Σέρρες»: Όλοι είμαστε θετικοί, αλλά δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη
GALA
Λένα Δροσάκη Γιώργος Καπουτζίδης Σέρρες

Λένα Δροσάκη για τρίτο κύκλο στις «Σέρρες»: Όλοι είμαστε θετικοί, αλλά δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη

Είναι ευλογία να γίνονται τέτοιες δουλειές, σχολίασε η ηθοποιός για το σίριαλ

Λένα Δροσάκη για τρίτο κύκλο στις «Σέρρες»: Όλοι είμαστε θετικοί, αλλά δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της σειράς «Σέρρες», η Λένα Δροσάκη που συμμετείχε στο σίριαλ εξέφρασε την επιθυμία της και των συναδέλφων της για έναν τρίτο κύκλο, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη.

Η ηθοποιός έπαιξε στις «Σέρρες» στον ρόλο της «Νάνσυς» περιγράφοντας αρχικά τα συναισθήματά της για τη συμμετοχή της σε ένα τόσο πετυχημένο πρότζεκτ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», που προβλήθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «σταθμό για τα ελληνικά δεδομένα».

Όσο για το εάν θα υπάρξει τρίτος κύκλος, η Λένα Δροσάκη τόνισε ότι δεν εξαρτάται από τον δημιουργό της σειράς: «Η δεύτερη σεζόν για τις "Σέρρες" ήταν μαγική, είναι ευλογία να γίνονται τέτοιες δουλειές. Είναι μια σειρά σταθμός για τα ελληνικά δεδομένα, μου το λέει και ο κόσμος έξω και με συγκινεί. Είναι υπέροχο όταν η τέχνη σου βοηθάει τον κόσμο. Ο κόσμος ζητάει τρίτο κύκλο, όπως κι εγώ επίσης. Όλοι είμαστε θετικοί, αλλά δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη».

Δείτε το βίντεο

Ειδήσεις σήμερα:

Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ

Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού

Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης