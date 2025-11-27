Λένα Δροσάκη για τρίτο κύκλο στις «Σέρρες»: Όλοι είμαστε θετικοί, αλλά δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη
Λένα Δροσάκη για τρίτο κύκλο στις «Σέρρες»: Όλοι είμαστε θετικοί, αλλά δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη
Είναι ευλογία να γίνονται τέτοιες δουλειές, σχολίασε η ηθοποιός για το σίριαλ
Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της σειράς «Σέρρες», η Λένα Δροσάκη που συμμετείχε στο σίριαλ εξέφρασε την επιθυμία της και των συναδέλφων της για έναν τρίτο κύκλο, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη.
Η ηθοποιός έπαιξε στις «Σέρρες» στον ρόλο της «Νάνσυς» περιγράφοντας αρχικά τα συναισθήματά της για τη συμμετοχή της σε ένα τόσο πετυχημένο πρότζεκτ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», που προβλήθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «σταθμό για τα ελληνικά δεδομένα».
Όσο για το εάν θα υπάρξει τρίτος κύκλος, η Λένα Δροσάκη τόνισε ότι δεν εξαρτάται από τον δημιουργό της σειράς: «Η δεύτερη σεζόν για τις "Σέρρες" ήταν μαγική, είναι ευλογία να γίνονται τέτοιες δουλειές. Είναι μια σειρά σταθμός για τα ελληνικά δεδομένα, μου το λέει και ο κόσμος έξω και με συγκινεί. Είναι υπέροχο όταν η τέχνη σου βοηθάει τον κόσμο. Ο κόσμος ζητάει τρίτο κύκλο, όπως κι εγώ επίσης. Όλοι είμαστε θετικοί, αλλά δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Η ηθοποιός έπαιξε στις «Σέρρες» στον ρόλο της «Νάνσυς» περιγράφοντας αρχικά τα συναισθήματά της για τη συμμετοχή της σε ένα τόσο πετυχημένο πρότζεκτ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», που προβλήθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «σταθμό για τα ελληνικά δεδομένα».
Όσο για το εάν θα υπάρξει τρίτος κύκλος, η Λένα Δροσάκη τόνισε ότι δεν εξαρτάται από τον δημιουργό της σειράς: «Η δεύτερη σεζόν για τις "Σέρρες" ήταν μαγική, είναι ευλογία να γίνονται τέτοιες δουλειές. Είναι μια σειρά σταθμός για τα ελληνικά δεδομένα, μου το λέει και ο κόσμος έξω και με συγκινεί. Είναι υπέροχο όταν η τέχνη σου βοηθάει τον κόσμο. Ο κόσμος ζητάει τρίτο κύκλο, όπως κι εγώ επίσης. Όλοι είμαστε θετικοί, αλλά δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα