Η κυβέρνηση Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για εκμετάλλευση 180 εκατ. στρεμμάτων παρθένων δασών

Στο στόχαστρο κανονισμός της εποχής Κλίντον που απαγορεύει την κατασκευή δρόμων – Έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις





Η πρόταση προβλέπει την κατάργηση διατάξεων για την «προστασία των ζωνών χωρίς δρόμους», ενός κανονιστικού πλαισίου που θεσπίστηκε το 2001 επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον και περιορίζει την κατασκευή δρόμων και άλλες δραστηριότητες σε αναξιοποίητες εκτάσεις δημόσιων δασών και λιβαδιών.



Η κυβέρνηση επικαλείται τον κίνδυνο πυρκαγιών Η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς υποστηρίζει ότι οι ισχύοντες περιορισμοί εμποδίζουν τη Δασική Υπηρεσία να πραγματοποιεί παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών.



«Σε όλη τη χώρα, έχουμε δει καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί —πολύ πυκνά δάση, εισβολές εντόμων και ασθένειες— να μεταμορφώνουν υγιή τοπία σε αληθινές πυριτιδαποθήκες», ανέφερε η Ρόλινς.



Όπως πρόσθεσε, «εδώ και πολύ καιρό, απαρχαιωμένοι περιορισμοί εμποδίζουν να εφαρμόζονται, σε εκατομμύρια στρέμματα δασών, μέθοδοι οι οποίες βελτιώνουν την υγεία των δασών και μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών».







«Η μεγαλύτερη εξολόθρευση περιβαλλοντικών μέτρων προστασίας» Η κυβερνητική πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οικολογικές οργανώσεις, ενώ θεωρείται εξαιρετικά πιθανό η υπόθεση να οδηγηθεί στα δικαστήρια.



Η Ράντι Σπίβακ, του Center for Biological Diversity, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «πιέζει για να εφαρμοστεί η μεγαλύτερη εξολόθρευση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος σε δημόσιες εκτάσεις στην ιστορία των ΗΠΑ».



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Στα βόρεια Βραχώδη Όρη, σύμφωνα με το Center for Biological Diversity, τα δάση χωρίς δρόμους αποτελούν «σωσίβια» για τις αρκούδες και τους λύγκες. Αντίστοιχα, στην περιοχή Τόνγκας της Αλάσκας, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο εθνικό δάσος των ΗΠΑ, υπάρχουν αιωνόβιες ελάτες Σίτκα και υδάτινα οικοσυστήματα κρίσιμης σημασίας για τους πληθυσμούς σολομού.



Τι δείχνει μελέτη για τους δρόμους και τις πυρκαγιές Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αμφισβητούν και το επιχείρημα ότι η διάνοιξη δρόμων θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.



Το Center for Biological Diversity επισημαίνει ότι οι περισσότερες δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες και ξεσπούν κοντά σε δρόμους.



Σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών στις ΗΠΑ ενδέχεται να ανοίξουν σε εκμετάλλευση και κατασκευή δρόμων, βάσει πρότασης που παρουσίασε την Τρίτη η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ , προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και προμηνύοντας νέες δικαστικές μάχες.Η πρόταση προβλέπει την κατάργηση διατάξεων για την «προστασία των ζωνών χωρίς δρόμους», ενός κανονιστικού πλαισίου που θεσπίστηκε το 2001 επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον και περιορίζει την κατασκευή δρόμων και άλλες δραστηριότητες σε αναξιοποίητες εκτάσεις δημόσιων δασών και λιβαδιών.Η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς υποστηρίζει ότι οι ισχύοντες περιορισμοί εμποδίζουν τη Δασική Υπηρεσία να πραγματοποιεί παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών.«Σε όλη τη χώρα, έχουμε δει καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί —πολύ πυκνά δάση, εισβολές εντόμων και ασθένειες— να μεταμορφώνουν υγιή τοπία σε αληθινές πυριτιδαποθήκες», ανέφερε η Ρόλινς.Όπως πρόσθεσε, «εδώ και πολύ καιρό, απαρχαιωμένοι περιορισμοί εμποδίζουν να εφαρμόζονται, σε εκατομμύρια στρέμματα δασών, μέθοδοι οι οποίες βελτιώνουν την υγεία των δασών και μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών».Πάνω από το 95% των «ζωνών χωρίς δρόμους» βρίσκεται σε δέκα πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Αλάσκα, η Αριζόνα, η Γιούτα και το Γουαϊόμινγκ. Από την προτεινόμενη κατάργηση των περιορισμών εξαιρούνται τα παρθένα δάση στο Κολοράντο και το Άινταχο, λόγω ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων σε πολιτειακό επίπεδο.Η κυβερνητική πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οικολογικές οργανώσεις, ενώ θεωρείται εξαιρετικά πιθανό η υπόθεση να οδηγηθεί στα δικαστήρια.Η Ράντι Σπίβακ, του Center for Biological Diversity, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «πιέζει για να εφαρμοστεί η μεγαλύτερη εξολόθρευση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος σε δημόσιες εκτάσεις στην ιστορία των ΗΠΑ».Η οργάνωση προειδοποιεί ότι η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για ορισμένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της χώρας.Στα βόρεια Βραχώδη Όρη, σύμφωνα με το Center for Biological Diversity, τα δάση χωρίς δρόμους αποτελούν «σωσίβια» για τις αρκούδες και τους λύγκες. Αντίστοιχα, στην περιοχή Τόνγκας της Αλάσκας, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο εθνικό δάσος των ΗΠΑ, υπάρχουν αιωνόβιες ελάτες Σίτκα και υδάτινα οικοσυστήματα κρίσιμης σημασίας για τους πληθυσμούς σολομού.Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αμφισβητούν και το επιχείρημα ότι η διάνοιξη δρόμων θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.Το Center for Biological Diversity επισημαίνει ότι οι περισσότερες δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες και ξεσπούν κοντά σε δρόμους.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος στην επιστημονική επιθεώρηση Fire Ecology κατέληξε, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η οργάνωση, ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι σχεδόν τετραπλάσιος σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 50 μέτρων από δρόμους.



Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη συνδέεται με συχνότερες και εντονότερες δασικές πυρκαγιές, μεταξύ άλλων μέσω της επιδείνωσης των συνθηκών ξηρασίας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την επιστημονική συναίνεση γύρω από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.