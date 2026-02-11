Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: Δεν θεωρώ αποτυχημένο έναν γάμο που τελειώνει στα 18 χρόνια
Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: Δεν θεωρώ αποτυχημένο έναν γάμο που τελειώνει στα 18 χρόνια
Δεν μπορεί να τα έκανα όλα σωστά στον γάμο μου, κάτι δεν θα προσέφερα και δεν θα ήταν ικανοποιημένη η Μαρία, σχολίασε ο ηθοποιός
Στη διάρκεια του γάμου με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε ο Γιάννης Αϊβάζης, τονίζοντας πως δεν θεωρεί αποτυχία, ότι μετά από 18 χρόνια κοινής πορείας αποφάσισαν να χωρίσουν.
Ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με τη Μαρία Κορινθίου, την κόρη τους, αλλά και την απόφαση που πήραν πριν από περίπου δύο χρόνια να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast της Huffington Post και απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στο «Happy Day» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο Γιάννης Αϊβάζης περιέγραψε, πώς βλέπει σήμερα τον γάμο τους και στάθηκε στη σχέση τους ως γονείς. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι ο χρόνος έφερε φθορά, αφήνοντας ανοιχτή τη συζήτηση για τα λάθη, που μπορεί να υπήρξαν από την πλευρά του.
Αρχικά, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει ως αποτυχία έναν μακροχρόνιο γάμο που ολοκληρώνεται, υπογραμμίζοντας τη διάρκεια της κοινής τους πορείας με τη Μαρία Κορινθίου και εκφράζοντας υπερηφάνεια για το παιδί τους και τη στάση του, ακόμα και στην πιο δύσκολη περίοδο του διαζυγίου. Όπως είπε: «Δεν θεωρώ αποτυχημένο έναν γάμο που τελειώνει στα 18 χρόνια. Είναι μισή ζωή, μπορεί και μια ολόκληρη. Είμαι περήφανος που έχουμε ένα παιδί χωρίς κατάλοιπα, πολύ υπεύθυνο και πάρα πολύ ώριμο. Ακόμα και στη δύσκολη δική μας στιγμή ήταν εκείνη που μας έδωσε την αλήθεια».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgc044ic81m1)
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Αϊβάζης επεσήμανε πως με την πρώην σύζυγό του δεν πορεύτηκαν με γνώμονα την κρίση των άλλων: «Για να παραμείνουμε 18 χρόνια μαζί σημαίνει κάτι κάναμε καλά. Δεν μπορείς να συμβιβάζεσαι 18 χρόνια. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε τι θα πουν οι άλλοι. Μπορεί κι εμείς να μην περιμέναμε να χωρίσουμε. Μετά από 18 χρόνια παντρεμένος είναι δύσκολο ξαφνικά να είσαι μόνος και όταν ξυπνάς να μιλάς με το σκύλο σου. Από την παλιά μου ζωή μου λείπει να σηκώνονται και να φιλάω το παιδί μου». Κλείνοντας, ο ηθοποιός αναγνώρισε ότι είναι πιθανό να έκανε λάθος κινήσεις και χειρισμούς στην πορεία του γάμου του: «Δεν μπορεί να τα έκανα όλα σωστά στον γάμο μου. Κάτι δεν θα προσέφερα και δεν θα ήταν ικανοποιημένη η Μαρία».
Ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με τη Μαρία Κορινθίου, την κόρη τους, αλλά και την απόφαση που πήραν πριν από περίπου δύο χρόνια να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast της Huffington Post και απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στο «Happy Day» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο Γιάννης Αϊβάζης περιέγραψε, πώς βλέπει σήμερα τον γάμο τους και στάθηκε στη σχέση τους ως γονείς. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι ο χρόνος έφερε φθορά, αφήνοντας ανοιχτή τη συζήτηση για τα λάθη, που μπορεί να υπήρξαν από την πλευρά του.
Αρχικά, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει ως αποτυχία έναν μακροχρόνιο γάμο που ολοκληρώνεται, υπογραμμίζοντας τη διάρκεια της κοινής τους πορείας με τη Μαρία Κορινθίου και εκφράζοντας υπερηφάνεια για το παιδί τους και τη στάση του, ακόμα και στην πιο δύσκολη περίοδο του διαζυγίου. Όπως είπε: «Δεν θεωρώ αποτυχημένο έναν γάμο που τελειώνει στα 18 χρόνια. Είναι μισή ζωή, μπορεί και μια ολόκληρη. Είμαι περήφανος που έχουμε ένα παιδί χωρίς κατάλοιπα, πολύ υπεύθυνο και πάρα πολύ ώριμο. Ακόμα και στη δύσκολη δική μας στιγμή ήταν εκείνη που μας έδωσε την αλήθεια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Αϊβάζης επεσήμανε πως με την πρώην σύζυγό του δεν πορεύτηκαν με γνώμονα την κρίση των άλλων: «Για να παραμείνουμε 18 χρόνια μαζί σημαίνει κάτι κάναμε καλά. Δεν μπορείς να συμβιβάζεσαι 18 χρόνια. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε τι θα πουν οι άλλοι. Μπορεί κι εμείς να μην περιμέναμε να χωρίσουμε. Μετά από 18 χρόνια παντρεμένος είναι δύσκολο ξαφνικά να είσαι μόνος και όταν ξυπνάς να μιλάς με το σκύλο σου. Από την παλιά μου ζωή μου λείπει να σηκώνονται και να φιλάω το παιδί μου». Κλείνοντας, ο ηθοποιός αναγνώρισε ότι είναι πιθανό να έκανε λάθος κινήσεις και χειρισμούς στην πορεία του γάμου του: «Δεν μπορεί να τα έκανα όλα σωστά στον γάμο μου. Κάτι δεν θα προσέφερα και δεν θα ήταν ικανοποιημένη η Μαρία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα