Πέθανε ο πατέρας της Νικολέττας Ράλλη: Ευτυχώς πρόλαβα και του είπα πολλά τη σωστή στιγμή
Πέθανε ο πατέρας της Νικολέττας Ράλλη: Ευτυχώς πρόλαβα και του είπα πολλά τη σωστή στιγμή
Καλό ταξίδι μπαμπά μου, σε ευχαριστώ για όλα, έγραψε μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια
Δύσκολες στιγμές βιώνει η Νικολέττα Ράλλη, καθώς πέθανε ο πατέρας της, με την ίδια να εκφράζει την ανακούφισή της, που πρόλαβε να του είπε όσα ήθελε, πριν φύγει από τη ζωή.
Η παρουσιάστρια έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ίδια αποχαιρέτισε τον πατέρα της, κοινοποιώντας φωτογραφίες του, σε μερικές από τις οποίες εμφανίζονται μαζί.
Όπως έγραψε η Νικολέττα Ράλλη, ο πατέρας της ήταν ένας άνθρωπος, που δεν την πίεσε ποτέ, ενώ τη δίδαξε να είναι αυτόνομη και να παλεύει για τα όνειρά της. Παράλληλα, σημείωσε ότι ήταν ιδιαίτερα προστατευτικός με τα παιδιά του: «Ο μπαμπάς μου. Αυτός ο μπαμπάς που με έπαιρνε τρεις μήνες τα καλοκαίρια στο χωριό και με έμαθε να φτιάχνω κατασκευές και να αγαπώ και να σέβομαι τη φύση. Που βγάζαμε άγριους βολβούς από τη γη και τους κάναμε σαλάτα. Που μας έφτιαχνε τις ωραιότερες πατάτες τηγανητές που υπάρχουν στον κόσμο. Που με έμαθε να οδηγώ και που πάντα υποστήριζε ότι οι γυναίκες είναι οι καλύτερες οδηγοί. Που δεν μου είπε ποτέ "βρες κάποιον να παντρευτείς", αλλά μου έλεγε να γίνω μητέρα, γιατί είμαι γεννημένη γι’ αυτό. Που μας έλεγε πρώτα η καριέρα και η δουλειά μας και να έχουμε πάντα δικά μας λεφτά. Που ήταν ήσυχος και διακριτικός, μέχρι που του γύριζε το μάτι αν πείραζε κάποιος τα παιδιά του. Που έζησε χρόνια πολλά, χρόνια καλά και, το σημαντικότερο, ακριβώς όπως τα ήθελε».
Κλείνοντας, η Νικολέττα Ράλλη υπογράμμισε ότι πρόλαβε να ζήσει και να μοιραστεί σημαντικές στιγμές και εμπειρίες με τον πατέρα της: «Είδε και εγγόνια και χάρηκε πολύ, είδε όμως και τον καινούργιο ασφαλτοστρωμένο δρόμο από τον Τσιβλό για Ποταμιά. Ευτυχώς πρόλαβα κι εγώ και του είπα πολλά και ευτυχώς είχα τη δύναμη και τη διαύγεια να το κάνω τη σωστή στιγμή. Καλό ταξίδι, μπαμπά μου. Σε ευχαριστώ για όλα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η παρουσιάστρια έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ίδια αποχαιρέτισε τον πατέρα της, κοινοποιώντας φωτογραφίες του, σε μερικές από τις οποίες εμφανίζονται μαζί.
Όπως έγραψε η Νικολέττα Ράλλη, ο πατέρας της ήταν ένας άνθρωπος, που δεν την πίεσε ποτέ, ενώ τη δίδαξε να είναι αυτόνομη και να παλεύει για τα όνειρά της. Παράλληλα, σημείωσε ότι ήταν ιδιαίτερα προστατευτικός με τα παιδιά του: «Ο μπαμπάς μου. Αυτός ο μπαμπάς που με έπαιρνε τρεις μήνες τα καλοκαίρια στο χωριό και με έμαθε να φτιάχνω κατασκευές και να αγαπώ και να σέβομαι τη φύση. Που βγάζαμε άγριους βολβούς από τη γη και τους κάναμε σαλάτα. Που μας έφτιαχνε τις ωραιότερες πατάτες τηγανητές που υπάρχουν στον κόσμο. Που με έμαθε να οδηγώ και που πάντα υποστήριζε ότι οι γυναίκες είναι οι καλύτερες οδηγοί. Που δεν μου είπε ποτέ "βρες κάποιον να παντρευτείς", αλλά μου έλεγε να γίνω μητέρα, γιατί είμαι γεννημένη γι’ αυτό. Που μας έλεγε πρώτα η καριέρα και η δουλειά μας και να έχουμε πάντα δικά μας λεφτά. Που ήταν ήσυχος και διακριτικός, μέχρι που του γύριζε το μάτι αν πείραζε κάποιος τα παιδιά του. Που έζησε χρόνια πολλά, χρόνια καλά και, το σημαντικότερο, ακριβώς όπως τα ήθελε».
Κλείνοντας, η Νικολέττα Ράλλη υπογράμμισε ότι πρόλαβε να ζήσει και να μοιραστεί σημαντικές στιγμές και εμπειρίες με τον πατέρα της: «Είδε και εγγόνια και χάρηκε πολύ, είδε όμως και τον καινούργιο ασφαλτοστρωμένο δρόμο από τον Τσιβλό για Ποταμιά. Ευτυχώς πρόλαβα κι εγώ και του είπα πολλά και ευτυχώς είχα τη δύναμη και τη διαύγεια να το κάνω τη σωστή στιγμή. Καλό ταξίδι, μπαμπά μου. Σε ευχαριστώ για όλα».
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα