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Πόσα ξοδεύουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ: Οι «πρωταθλητές» σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό, υπηρεσίες
Πόσα ξοδεύουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ: Οι «πρωταθλητές» σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό, υπηρεσίες
Τα δημόσια νοσοκομεία περιόρισαν σημαντικά το 2025 τις δαπάνες για φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης, σε σχέση με το 2024 - Αντίθετα, οι δαπάνες για υπηρεσίες αυξήθηκαν θεαματικά
Οικονομία σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι φάρμακα, υγειονομικό και ορθοπεδικό υλικό, καθώς και αντιδραστήρια έκαναν τα δημόσια νοσοκομεία το 2025 σε σχέση με το 2024. Όχι, όμως, σε πληρωμές υπηρεσιών, όπως είναι καταβολή μισθών, λογαριασμοί, καθαριότητα, εστίαση.
Η ανάλυση των συγκεντρωτικών οικονομικών δεδομένων όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) όπως προκύπτουν από το BI-health του υπουργείου Υγείας αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ανάλυση των συγκεντρωτικών οικονομικών δεδομένων όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) όπως προκύπτουν από το BI-health του υπουργείου Υγείας αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία:
- - ποιο νοσοκομείο ξοδεύει περισσότερα για φάρμακα,
- - ποιο για υγειονομικό υλικό,
- - πώς η ενίσχυση με προσωπικό έχει αυξήσει τις δαπάνες μισθοδοσιών.
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