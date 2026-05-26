Ασταθής ο καιρός μέχρι την Παρασκευή, 30άρια του Αγίου Πνεύματος, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά μέχρι την Παρασκευή - Με θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς ο καιρός του Αγίου Πνεύματος

Με την αστάθεια παρούσα κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και με τη θερμοκρασία σε άνοδο, θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Όσο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η πρόγνωση δεν έχει αλλάξει: ο καιρός φαίνεται πως θα είναι σύμμαχος για όσους ετοιμάζουν εκδρομή. Πιο αναλυτικά:

🌦️ Ασταθής ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

Για σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου 2026 περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό και μόνο προς τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και τους 27 βαθμούς, στο Ιόνιο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς και βόρειοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική, μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα να ψιχαλίσει στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και μετά θα ψιχαλίσει κατά διαστήματα. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς.

Την Τετάρτη η αστάθεια θα είναι πιο περιορισμένη και θα αφορά κυρίως την κεντρική, τη βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη. Την Πέμπτη και την Παρασκευή όμως θα δυναμώσει πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά, με μπόρες και καταιγίδες κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά και τοπικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς.

Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η πρόγνωση επιμένει για πολύ καλό καιρό και στην ξηρά και στη θάλασσα, με τη θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς.

