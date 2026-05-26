Πώς θα ήταν ο ύμνος του Champions League, αν ήταν... ζεϊμπέκικο, δείτε βίντεο
Ελληνας μουσικός στο TikTok έκανε μια διασκευή σε μια από τις γνωστότερες μελωδίες στον κόσμο και σίγουρα την πιο δημοφιλή στον αθλητικό κόσμο
Ο ύμνος του Champions League είναι μια από τις πιο γνωστές και αναγνωρίσιμες μελωδίες στον κόσμο και φυσικά ακόμα περισσότερο στους φίλους του ποδοσφαίρου.
Δημιουργήθηκε το 1992, σε σύνθεση του Βρετανού μουσικού Τόνι Μπρίτεν και παρότι έχει προσπαθήσει η UEFA να τον εκσυγχρονίσει, έχει αλλάξει ελάχιστα όλα αυτά τα χρόνια.
Ένας Έλληνας μουσικός στο TikTok αποφάσισε τώρα να τον αλλάξει... τελείως. Ο Δημήτρης Παρίσης επιστράτευσε το μπουζούκι του και αποφάσισε να κάνει τον ύμνο του Champions League... ζεϊμπέκικο με το αποτέλεσμα να είναι ενδιαφέρον.Το προσεχές Σάββατο στη Βουδαπέστη η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον τελικό της διοργάνωσης με στόχο το τρόπαιο, όμως δύσκολα πριν την έναρξη της αναμέτρησης θα υπάρξουν μπουζούκια. Σε περίπτωση που υπάρξει μελλοντικά κάποια ομάδα από τα Βαλκάνια στον τελικό, ίσως έρθουν και τα μπουζούκια.
Η UEFA το 1992 ανέθεσε τη σύνθεση του κομματιού με αφορμή την αλλαγή της ονομασίας του τουρνουά από «Κύπελλο Πρωταθλητριών», με στόχο την ενίσχυση του κύρους της διοργάνωσης, βασίζοντας σκόπιμα τη θριαμβευτική μελωδία στο κομμάτι της στέψης του Γιώργου Φρίντερικ Χέντελ από το 1727.
Ο Μπρίτεν «αντέγραψε» κάποια κομμάτια από το «Zadok the Priest» του Χέντελ (που παραδοσιακά παίζεται στην ενθρόνιση των Βρετανών μονάρχων) και τις συνδύασε με τη δική του πρωτότυπη ενορχήστρωση. Οι στίχοι τραγουδιούνται στις τρεις επίσημες γλώσσες της UEFA — αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά — και μεταφράζονται περίπου ως «οι μεγαλύτεροι», «οι κύριοι» και «οι πρωταθλητές», παρότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στίχοι.
Η εμβληματική αρχική ηχογράφηση εκτελέστηκε από τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα και τραγουδήθηκε από τη Χορωδία της Ακαδημίας του St. Martin in the Fields.
@jim_parishs
Ουέφα μάθε μπαλίτσα😎⚽️#fy #foryoupagе #championsleague #bouzoukia♬ πρωτότυπος ήχος - Dimitris Parisis
Η ιστορία του ύμνου του Champions League
