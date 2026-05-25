Ο Νίκος Οικονομόπουλος πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, η χειρονομία με το «4» μέσα στο γήπεδο

Ο τραγουδιστής παρακολούθησε στο T-Center τον τελικό του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης

Την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό πανηγύρισε ο Νίκος Οικονομόπουλος, κάνοντας μέσα στο γήπεδο τη χειρονομία με το «4».

Ο τραγουδιστής βρέθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου στο T-Center για να παρακολουθήσει τον τελικό του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους «ερυθρόλευκους» να κατακτούν τελικά το τρόπαιο επικρατώντας με 92-85.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, που έχει δείξει πολλές φορές δημόσια τη στήριξή του στον Ολυμπιακό, δεν έλειψε από τη μεγάλη βραδιά της ομάδας του Πειραιά και πανηγύρισε μαζί με τους φιλάθλους την τέταρτη EuroLeague στην ιστορία του συλλόγου.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο από το γήπεδο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, καταγράφοντας τους πανηγυρισμούς. Σε ένα από τα στιγμιότυπα φαίνεται να σχηματίζει με τα δάχτυλά του τον αριθμό «4», θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα για την τέταρτη ευρωπαϊκή κατάκτηση της ομάδας του.

Δείτε το βίντεο

Κατά την παρουσία του στο T-Center, ο Νίκος Οικονομόπουλος έκανε ακόμα μία ανάρτηση, αυτή τη φορά για το γήπεδο. Πιο συγκεκριμένα, στάθηκε στην εικόνα του χώρου μετά την ανακαίνιση, κάνοντας tag τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. «Έχεις κάνει ένα στολίδι» έγραψε χαρακτηριστικά.

