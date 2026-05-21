Έκλεισε με διπλό τη χρονιά ο Αστέρας Τρίπολης, 2-1 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, δείτε τα γκολ
Τη νίκη στον Αστέρα Τρίπολης χάρισε ο Χαραλαμπόγλου με τέρμα του στο 82'

Με νίκη ολοκλήρωσε την εφετινή σεζόν ο Αστέρας Τρίπολης, καθώς επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο στη 10η και τελευταία αγωνιστική των play out.

Ο Μπαρτόλο άνοιξε το σκορ στο 28΄, ισοφάρισε ο Παναιτωλικός με πέναλτι του Λομπάτο στο 70΄, αλλά ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου χάρισε τη νίκη στον Αστέρα στο 82΄ μόλις 4 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στο 64΄ ο Χατζηεμμανουήλ είχε αποκρούσει πέναλτι του Μπουχαλάκη.



Έτσι, οι δύο ομάδες «τερμάτισαν» στην κούρσα του πρωταθλήματος στην 11η θέση με 36 βαθμούς.

Διαιτητής: Κόκκινος
Κίτρινες: Μαυρίας - Γραμμένος, Σίπτσιτς, Χατζηεμμανουήλ
Κόκκινη: Γραμμένος (67΄-δεύτερη κίτρινη)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (84΄ Μπελεβώνης), Κόγιτς, Σιέλης (46΄ Γκάρναθ), Μανρίκε, Μπουχαλάκης (85΄ Νικολάου), Σμυρλής, Μπρέγκου (61΄ Αγκίρε), Εστεμπάν (11΄λ.τρ. Σατσιάς), Λομπάτο, Μπάτζι
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Σίπσιτς, Λάσκαρης, Άλχο (84΄ Εμμανουηλίδης), Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (65΄ Πέρεθ), Μεντιέτα (84΄ Αλμύρας), Τζανδάρης (78΄ Γρομητσάρης), Γραμμένος, Μακέντα (78΄ Χαραλαμπόγλου)
