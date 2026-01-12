Ο Πολ Μέσκαλ δήλωσε πως θα τραγουδά ο ίδιος στις ταινίες για τους Beatles
Νιώθω συναισθηματικά δεμένος μαζί του, πρόσθεσε ο ηθοποιός για τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles αποκάλυψε πως θα τραγουδά ο Πολ Μέσκαλ, ο οποίος θα υποδυθεί τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός θα εμφανιστεί στις τέσσερις ταινίες, σε σκηνοθεσία του Σαμ Μέντες και παραγωγή της Sony Pictures, μαζί με τον Μπάρι Κίογκαν ως Σερ Ρίνγκο Σταρ, τον Χάρις Ντίκινσον ως Τζον Λένον και τον Τζόζεφ Κουίν ως Τζορτζ Χάρισον.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, ο Πολ Μέσκαλ επιβεβαίωσε ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος και πρόσθεσε: «Έχω μάθει τόσα πολλά».

«Πάντα αγαπούσα τη μουσική, αλλά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να υποδυθώ έναν από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς και σπουδαίους αρχηγούς συγκροτημάτων μου έδωσε το έναυσμα όσον αφορά στη δημιουργία μουσικής και στην ενασχόληση και στην ακρόαση της μουσικής με διαφορετικό τρόπο», εξήγησε ο ηθοποιός.



Ο Πολ Μέσκαλ είπε επίσης ότι συνάντησε τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ δύο φορές, προσθέτοντας: «Είναι ο πιο λαμπρός άνθρωπος. Νιώθω συναισθηματικά δεμένος μαζί του. Με υποδέχτηκε με μεγάλη καλοσύνη και ζεστασιά».

«Ένα από τα πολλά οφέλη των γυρισμάτων μιας ανθολογίας για τους Beatles είναι ότι μπορείς να εργάζεσαι και να μην μιλάς για αυτό», συμπλήρωσε.

Φωτογραφία άρθρου: Shuttestock

