«Δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί» - Η Καρυστιανού απευθύνει κάλεσμα για την ανακοίνωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαρία Καρυστιανού

«Δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί» - Η Καρυστιανού απευθύνει κάλεσμα για την ανακοίνωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη

Η παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού θα γίνει αύριο, Πέμπτη στις 18:30 το απόγευμα στο «Ολύμπιον» στην Πλατεία Αριστοτέλους.

«Δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί» - Η Καρυστιανού απευθύνει κάλεσμα για την ανακοίνωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη
124 ΣΧΟΛΙΑ
Ανοιχτό κάλεσμα στην παρουσίαση του κόμματος της απηύθυνε η Μαρία Καρυστιανού στους πολίτες μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο twitter. Η κ. Καρυστιανού, στο μήνυμά της εξέφρασε την πεποίθηση πως δίπλα της «θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος» αλλά όπως τόνισε «δεν θα τα καταφέρουν».

Επίσης, η Μαρία Καρυστιανού ευχαρίστησε θερμά όσους έχουν στείλει μηνύματα στήριξης και αγάπης ενώ τόνισε πως κάθε μέρα το κίνημα μεγαλώνει και αυτό είναι κάτι που «τους τρομάζει πολύ» και γι' αυτό τον λόγο «μηχανεύονται διάφορα».

Η παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού θα γίνει αύριο, Πέμπτη στις 18:30 το απόγευμα στο «Ολύμπιον» στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού στο μήνυμά της.


124 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης