Βικτόρια Σβαρόφσκι: Ποια είναι η κληρονόμος της διάσημης οικογένειας Swarovski που θα παρουσιάσει τη φετινή Eurovision

Η Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μίχαελ Οστρόφσκι

Ως μοντέλο, η Βικτόρια Σβαρόφσκι έχει κοσμήσει τα εξώφυλλα κορυφαίων διεθνών περιοδικών όπως Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style και Forbes, ενώ ως σχεδιάστρια έχει υπογράψει συλλογές με παραδοσιακές στολές και αξεσουάρ. Στις αρχές του 2026 πραγματοποίησε και ένα προσωπικό όνειρο ζωής, συμμετέχοντας στο Ράλι Ντακάρ, έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού παγκοσμίως.Αναφορικά με τη Eurovision, η διευθύντρια προγράμματος Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς ανέφερε για τους δύο παρουσιαστές: «Η Βικτόρια και ο Μίχαελ είναι ένα φρέσκο δίδυμο, όπως δεν το έχουμε ξαναδεί». Όπως εξήγησε, και οι δύο έχουν μεγάλο πάθος για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού και αποτελούν εξαιρετικούς «πρεσβευτές της υπόθεσης, οι οποίοι με την παρουσίασή τους θα μείνουν αξέχαστοι για πολύ καιρό».Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image