Ακίνητα: «Φρένο» 10,9% στις εισπράξεις φόρων από πωλήσεις τον Απρίλιο, άνοδος σε γονικές παροχές και κληρονομιές
Ακίνητα: «Φρένο» 10,9% στις εισπράξεις φόρων από πωλήσεις τον Απρίλιο, άνοδος σε γονικές παροχές και κληρονομιές
Η ΑΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο προς έλεγχο 4.820 υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών και δηλώσεων Ε9 - Σημεία κόπωσης στην αγορά
Πτώση στις εισπράξεις φόρων από πωλήσεις, αύξηση στα έσοδα από γονικές παροχές και δωρεές δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τον Απρίλιο. Παρότι τα έσοδα από αγοραπωλησίες υποχώρησαν τον συγκεκριμένο μήνα σε σχέση με πέρυσι, στο τετράμηνο Ιανουαρίου –Απριλίου συνολικά τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων παραμένουν αυξημένα, με τις γονικές παροχές να στηρίζουν τη ροή των μεταβιβάσεων.
Συγκεκριμένα τον Απρίλιο τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν σε 44,33 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,86% σε σχέση με πέρυσι. Η πτώση ήταν εντονότερη στα έσοδα από φόρους πωλήσεων σε οικόπεδα και τα αγροτεμάχια, όπου η υποχώρηση ξεπέρασε το 28%, ενώ και οι αγοραπωλησίες οικοδομών κινήθηκαν χαμηλότερα.
Στο τετράμηνο συνολικά, πάντως, η εικόνα παραμένει καλύτερη: τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων έφτασαν τα 193,71 εκατ. ευρώ, από 180,58 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 7,27%. Στις οικοδομές ο φόρος ανήλθε σε 162,83 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 8,73%, ενώ στα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια η μεταβολή ήταν οριακή.
Αντιθέτως, γονικές παροχές και δωρεές παραμένουν «ζωηρές», χάρη στο υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού.
Τον Απρίλιο οι σχετικοί φόροι και τέλη αυξήθηκαν κατά 11,3%, στα 5,03 εκατ. ευρώ, ενώ σε μηνιαία βάση το σύνολο των φόρων από κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές ενισχύθηκε κατά 3% και έφτασε τα 20,18 εκατ. ευρώ.
Στο τετράμηνο, οι φόροι από γονικές παροχές και δωρεές ανήλθαν σε 80,57 εκατ. ευρώ, από 76,55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με άνοδο 5,3%. Οι φόροι κληρονομιών έμειναν σχεδόν αμετάβλητοι, στα 61,86 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή πάντως, η ΑΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο προς έλεγχο 4.820 υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών και δηλώσεων Ε9. Στο ελεγκτικό μικροσκόπιο μπαίνουν 2.000 περιπτώσεις με απαλλαγή πρώτης κατοικίας, 320 τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 με πιστωτικά υπόλοιπα ΕΝΦΙΑ και 2.500 υποθέσεις ακινήτων σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών.
Επιβράδυνση πωλήσεων
Συγκεκριμένα τον Απρίλιο τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν σε 44,33 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,86% σε σχέση με πέρυσι. Η πτώση ήταν εντονότερη στα έσοδα από φόρους πωλήσεων σε οικόπεδα και τα αγροτεμάχια, όπου η υποχώρηση ξεπέρασε το 28%, ενώ και οι αγοραπωλησίες οικοδομών κινήθηκαν χαμηλότερα.
Στο τετράμηνο συνολικά, πάντως, η εικόνα παραμένει καλύτερη: τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων έφτασαν τα 193,71 εκατ. ευρώ, από 180,58 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 7,27%. Στις οικοδομές ο φόρος ανήλθε σε 162,83 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 8,73%, ενώ στα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια η μεταβολή ήταν οριακή.
Αντιθέτως, γονικές παροχές και δωρεές παραμένουν «ζωηρές», χάρη στο υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού.
Τον Απρίλιο οι σχετικοί φόροι και τέλη αυξήθηκαν κατά 11,3%, στα 5,03 εκατ. ευρώ, ενώ σε μηνιαία βάση το σύνολο των φόρων από κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές ενισχύθηκε κατά 3% και έφτασε τα 20,18 εκατ. ευρώ.
Στο τετράμηνο, οι φόροι από γονικές παροχές και δωρεές ανήλθαν σε 80,57 εκατ. ευρώ, από 76,55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με άνοδο 5,3%. Οι φόροι κληρονομιών έμειναν σχεδόν αμετάβλητοι, στα 61,86 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή πάντως, η ΑΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο προς έλεγχο 4.820 υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών και δηλώσεων Ε9. Στο ελεγκτικό μικροσκόπιο μπαίνουν 2.000 περιπτώσεις με απαλλαγή πρώτης κατοικίας, 320 τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 με πιστωτικά υπόλοιπα ΕΝΦΙΑ και 2.500 υποθέσεις ακινήτων σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών.
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