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Νίκη Παλληκαράκη - Τζένη Καζάκου: Περιοδεύουν στην Ελλάδα με τον «Ματωμένο Γάμο» του Λόρκα
Νίκη Παλληκαράκη - Τζένη Καζάκου: Περιοδεύουν στην Ελλάδα με τον «Ματωμένο Γάμο» του Λόρκα
Μια παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου - Δείτε όλο το πρόγραμμα της περιοδείας
Με το αριστούργημα του Federico García Lorca «Ματωμένος Γάμος», το οποίο παρουσιάζει σε μια μεγάλη περιοδεία ανά την Ελλάδα, γιορτάζει το Θεσσαλικό Θέατρο τα 50 του χρόνια.
Την παράσταση σκηνοθετεί ο Κώστας Τσιάνος, τη μουσική έχει γράψει ο Διονύσης Τσακνής ενώ παίζει μια ομάδων εξαίρετων ηθοποιών μεταξύ των οποίων οι Νίκη Παλληκαράκη και η Τζένη Καζάκου.
Ο «Ματωμένος Γάμος» εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην ισπανική ύπαιθρο, πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, τον γάμο, το χρήμα, την ιδιοκτησία που οδηγεί σε βεντέτα, τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών, σε έναν κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμείλικτα με το καθήκον και την παράδοση.
Είναι μια σύγχρονη τραγωδία με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα. Στο έργο συνυπάρχουν διαλογικά και χορικά μέρη και αναδεικνύει το υπερφυσικό στοιχείο (Σελήνη, Θάνατος, Φύση) ως καταλύτης της τραγικής κορύφωσης. Οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, ο οποίος συνομιλεί άμεσα με την αρχαιοελληνική τραγωδία που ερευνά ο Κώστας Τσιάνος.
Σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία, ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η Νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεονάρντο, παντρεμένου και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκησης.
Η φυγή τους πυροδοτεί την καταδίωξη. Ο Γαμπρός, παγιδευμένος στον κώδικα τιμής και στις κοινωνικές επιταγές που τον περιβάλλουν, ακολουθεί τον δρόμο της εκδίκησης. Ο «Ματωμένος Γάμος» αφηγείται την αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη μοίρα του στο όνομα του έρωτα.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Νίκος Αρβανίτης, Άγγελος Ανδριόπουλος Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος, Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρςη Όντος και Παντελής Ψακίδης.
Σταθμοί περιοδείας
• 1,2& 3 Ιουλίου στις 21:15, Β αρχαίο Θέατρο Λάρισας
• 8 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο Αλτιναλμάζη στην Αλεξανδρούπολη
• 9 Ιουλίου στις 21:15, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης
• 10 Ιουλίου στις 21:15, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής
• 11 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο Λόφου Κιλκίς
Την παράσταση σκηνοθετεί ο Κώστας Τσιάνος, τη μουσική έχει γράψει ο Διονύσης Τσακνής ενώ παίζει μια ομάδων εξαίρετων ηθοποιών μεταξύ των οποίων οι Νίκη Παλληκαράκη και η Τζένη Καζάκου.
Ο «Ματωμένος Γάμος» εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην ισπανική ύπαιθρο, πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, τον γάμο, το χρήμα, την ιδιοκτησία που οδηγεί σε βεντέτα, τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών, σε έναν κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμείλικτα με το καθήκον και την παράδοση.
Είναι μια σύγχρονη τραγωδία με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα. Στο έργο συνυπάρχουν διαλογικά και χορικά μέρη και αναδεικνύει το υπερφυσικό στοιχείο (Σελήνη, Θάνατος, Φύση) ως καταλύτης της τραγικής κορύφωσης. Οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, ο οποίος συνομιλεί άμεσα με την αρχαιοελληνική τραγωδία που ερευνά ο Κώστας Τσιάνος.
Σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία, ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η Νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεονάρντο, παντρεμένου και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκησης.
Η φυγή τους πυροδοτεί την καταδίωξη. Ο Γαμπρός, παγιδευμένος στον κώδικα τιμής και στις κοινωνικές επιταγές που τον περιβάλλουν, ακολουθεί τον δρόμο της εκδίκησης. Ο «Ματωμένος Γάμος» αφηγείται την αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη μοίρα του στο όνομα του έρωτα.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Νίκος Αρβανίτης, Άγγελος Ανδριόπουλος Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος, Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρςη Όντος και Παντελής Ψακίδης.
Σταθμοί περιοδείας
• 1,2& 3 Ιουλίου στις 21:15, Β αρχαίο Θέατρο Λάρισας
• 8 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο Αλτιναλμάζη στην Αλεξανδρούπολη
• 9 Ιουλίου στις 21:15, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης
• 10 Ιουλίου στις 21:15, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής
• 11 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο Λόφου Κιλκίς
• 15 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο «Ορέστης Μακρής» Χαλκίδα
• 18 Ιουλίου στις 21:15, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων Καβάλα
• 25 Ιουλίου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο Καβασίλων
• 26 Ιουλίου στις 21:15, Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς»
• 27 Ιουλίου στις 21;15, Δημοτικό Θερινό Θέατρο της Πάτρας
• 29 Ιουλίου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο «Λατόμι» Τύρναβος
30 Ιουλίου στις 21:15, «Θέατρο Τεμπών» στο Ομόλιο
2 Αυγούστου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο Ελασσόνας
24 Αυγούστου στις 21:00, Υπαίθριο θέατρο ΕΗΜ - Φρόντζου, Ιωάννινα
25 Αυγούστου στις 21:00, Ηγουμενίτσα
27 Αυγούστου στις 21:00, Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης»
29 Αυγούστου στις 21:00, «Θέατρο Χοροστάσι» Κρανιά
31 Αυγούστου στις 21:00, Ανοιχτό Θέατρο Φρουρίου Τρικάλων
2 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκη
4 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα» Βόλος
5 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας
Παραστάσεις στην Αθήνα
Τρίτη 14 Ιουλίου στις 21:15, Βεάκειο Θέατρο Πειραιά
Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 21:15, Κηποθέατρο Δήμου Παπάγου
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Βράχων
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Αχαρνές
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο «Θανάσης Βέγγος», Κορυδαλλός, Αττική
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στη Νέα Σμύρνη
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Πέτρας
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
• 18 Ιουλίου στις 21:15, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων Καβάλα
• 25 Ιουλίου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο Καβασίλων
• 26 Ιουλίου στις 21:15, Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς»
• 27 Ιουλίου στις 21;15, Δημοτικό Θερινό Θέατρο της Πάτρας
• 29 Ιουλίου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο «Λατόμι» Τύρναβος
30 Ιουλίου στις 21:15, «Θέατρο Τεμπών» στο Ομόλιο
2 Αυγούστου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο Ελασσόνας
24 Αυγούστου στις 21:00, Υπαίθριο θέατρο ΕΗΜ - Φρόντζου, Ιωάννινα
25 Αυγούστου στις 21:00, Ηγουμενίτσα
27 Αυγούστου στις 21:00, Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης»
29 Αυγούστου στις 21:00, «Θέατρο Χοροστάσι» Κρανιά
31 Αυγούστου στις 21:00, Ανοιχτό Θέατρο Φρουρίου Τρικάλων
2 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκη
4 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα» Βόλος
5 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας
Παραστάσεις στην Αθήνα
Τρίτη 14 Ιουλίου στις 21:15, Βεάκειο Θέατρο Πειραιά
Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 21:15, Κηποθέατρο Δήμου Παπάγου
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Βράχων
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Αχαρνές
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο «Θανάσης Βέγγος», Κορυδαλλός, Αττική
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στη Νέα Σμύρνη
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Πέτρας
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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